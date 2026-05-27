FC Barcelone : Deco accélère aussi sur Anthony Gordon

Le FC Barcelone ne travaille pas uniquement sur le dossier Julian Alvarez. Le club catalan avance également ses pions pour Anthony Gordon, l’attaquant de Newcastle, considéré comme une cible prioritaire par Deco.

Ces derniers jours, le directeur sportif portugais s’est rendu à Londres avec plusieurs membres de la cellule recrutement du Barça. Officiellement, ce déplacement concernait João Pedro. Mais en coulisses, Anthony Gordon occupait aussi une place centrale dans les discussions.

Le dossier commence d’ailleurs à prendre une vraie ampleur sur les réseaux sociaux espagnols.

🚨 El Barça avanza por el fichaje de Anthony Gordon. Deco ya se reunió en Londres y el jugador prioriza al FC Barcelona por delante del Bayern y Liverpool. 🔵🔴 — Managing Barça (@ManagingBarca) May 27, 2026

Anthony Gordon séduit par le projet du Barça

À 25 ans, Anthony Gordon sort d’une saison particulièrement solide avec Newcastle. L’international anglais a inscrit 17 buts et délivré 5 passes décisives toutes compétitions confondues.

Son profil plaît énormément à Hansi Flick et à Deco. Rapide, explosif et capable d’évoluer aussi bien sur l’aile gauche qu’en pointe, Gordon correspond parfaitement aux besoins offensifs du Barça après le départ annoncé de Robert Lewandowski.

Selon les informations révélées par Mundo Deportivo, le joueur privilégierait désormais une arrivée au Barça malgré l’intérêt appuyé du Bayern Munich et surtout de Liverpool, son club de cœur.

Le club catalan considère Gordon comme une recrue capable d’apporter immédiatement de la profondeur et de la vitesse à une attaque parfois dépendante de Raphinha cette saison.

L’Anglais a notamment marqué les esprits en Ligue des champions avec une prestation spectaculaire contre Qarabag, où il avait inscrit quatre buts.

Le problème principal reste toutefois financier. Newcastle réclamerait entre 85 et 90 millions d’euros pour son joueur, un montant jugé très élevé par les dirigeants barcelonais.

Malgré cela, le Barça croit toujours en ses chances grâce à la volonté du joueur de rejoindre le projet catalan. Les discussions devraient se poursuivre dans les prochains jours.

Le Barça multiplie les pistes offensives

En parallèle, le club blaugrana continue de travailler sur plusieurs autres profils offensifs. Julian Alvarez reste le grand rêve de Joan Laporta, tandis que João Pedro représente une alternative sérieusement étudiée.

Le nom d’Harry Kane circule également en interne, même si cette option apparaît beaucoup plus compliquée économiquement.

Avec Anthony Gordon, le Barça espère surtout avancer rapidement sur un dossier offensif majeur afin d’aborder plus sereinement le reste de son mercato estival.