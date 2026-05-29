FC Barcelone : une offre rocambolesque pour Julián Álvarez, l’Atlético Madrid sous le choc

Le marché des transferts pourrait connaître l’un de ses plus gros rebondissements de l’été. Selon les informations de Fabrizio Romano, le FC Barcelone a transmis sa première offre officielle à l’Atlético Madrid pour recruter Julián Álvarez.

Le club catalan aurait proposé un montant fixe de 100 millions d’euros pour l’attaquant argentin. Une offre sans bonus et sans échange de joueurs, preuve de la volonté du Barça de frapper un grand coup sur le marché.

🚨🔵🔴 BREAKING: Barcelona send first official proposal to Atlético Madrid for Julián Álvarez worth €100m. No add-ons, no players involved. Atlético, not happy about the situation over last 24h — but Julián has already asked to leave. 29 mai 2026

Cette offensive intervient dans un contexte particulièrement tendu. Toujours selon Fabrizio Romano, les dirigeants de l’Atlético Madrid seraient très mécontents de la tournure prise par le dossier au cours des dernières 24 heures.

La principale raison de cette colère serait la position adoptée par Julián Álvarez lui-même. L’international argentin aurait déjà demandé à quitter le club madrilène, mettant ainsi une pression considérable sur sa direction à quelques semaines de l’ouverture du mercato.

Arrivé comme l’un des grands projets offensifs des Colchoneros, l’ancien joueur de Manchester City s’est rapidement imposé comme une référence en Liga grâce à sa polyvalence, son efficacité devant le but et son énorme volume de jeu.

Du côté du FC Barcelone, cette opération serait perçue comme une occasion unique de renforcer l’attaque avec un joueur déjà confirmé au plus haut niveau européen. Les dirigeants blaugranas voient en Julián Álvarez un élément capable de porter le projet sportif du club sur les prochaines saisons.

Reste désormais à savoir si l’Atlético Madrid acceptera d’ouvrir des négociations ou s’il tentera de retenir son attaquant malgré sa volonté de départ. Une chose est certaine : ce dossier est désormais lancé et pourrait devenir l’un des feuilletons les plus suivis de l’été.

À 26 ans, champion du monde avec l’Argentine et déjà vainqueur de la Ligue des champions, offre Julián Álvarez représente l’un des attaquants les plus convoités du football européen. Le Barça vient de montrer qu’il était prêt à investir massivement pour l’attirer en Catalogne.