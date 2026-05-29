Coupe du monde 2026 : Argentine a dévoilé sa liste officielle

L’Argentine a dévoilé sa liste officielle pour la Coupe du monde 2026. Champions du monde en titre, les hommes de Lionel Scaloni partiront à la défense de leur couronne avec un groupe mêlant expérience, talent et continuité. Au centre de toutes les attentions figure évidemment Lionel Messi, qui s’apprête à participer à son sixième Mondial, un exploit rarissime dans l’histoire du football.

À 39 ans, la légende de l’Inter Miami continue d’écrire sa propre histoire. Sacré champion du monde au Qatar en 2022, le capitaine argentin aura une nouvelle occasion de guider l’Albiceleste vers les sommets lors du tournoi organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Lionel Messi is heading to his 𝐬𝐢𝐱𝐭𝐡 World Cup as defending champions Argentina name their squad 🇦🇷 29 mai 2026

Autour de Messi, Lionel Scaloni pourra compter sur une génération qui a déjà tout gagné. Emiliano Martinez, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Julian Alvarez et Lautaro Martinez figurent notamment dans cette sélection ambitieuse.

Le groupe complet de l’Argentine pour la Coupe du monde 2026

Gardiens : Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Marseille), Juan Musso (Atlético Madrid).

Défenseurs : Cristian Romero (Tottenham), Lisandro Martinez (Manchester United), Nicolas Otamendi (Benfica), Leonardo Balerdi (Marseille), Facundo Medina (Marseille), Nicolas Tagliafico (Lyon), Nahuel Molina (Atlético Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate).

Milieux : Rodrigo De Paul (Inter Miami), Enzo Fernandez (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Leandro Paredes (Boca Juniors), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Giovani Lo Celso (Real Betis), Valentin Barco (Strasbourg).

Attaquants : Lionel Messi (Inter Miami), Julian Alvarez (Atlético Madrid), Lautaro Martinez (Inter Milan), Thiago Almada (Atlético Madrid), Nicolas Gonzalez (Atlético Madrid), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Nicolas Paz (Como), José Manuel Lopez (Palmeiras).

Cette sélection confirme la volonté de l’Argentine de s’appuyer sur l’ossature qui lui a permis de régner sur le football mondial ces dernières années. Plusieurs cadres du sacre qatari sont toujours présents tandis que de nouveaux visages apportent de la fraîcheur à l’effectif.

Pour Lionel Messi, cette Coupe du monde pourrait être la dernière d’une carrière exceptionnelle. Déjà vainqueur du trophée suprême, l’octuple Ballon d’Or tentera désormais de réussir un exploit historique : conserver le titre mondial avec l’Argentine et conclure son incroyable aventure internationale par un nouveau triomphe.