Coupe du Monde 2026 : Vinícius Jr assume son statut de leader avec le Brésil

À quelques semaines de la Coupe du monde 2026, Vinícius Jr affiche clairement ses ambitions avec la sélection brésilienne. L’attaquant du Real Madrid s’est présenté comme l’un des leaders de la Seleção dans une interview accordée à Caze TV.

Le joueur de 25 ans affirme vouloir montrer l’exemple sur et en dehors du terrain afin de porter le Brésil vers un nouveau sacre mondial.

Vinícius Jr : « Je vais assumer la responsabilité avec le Brésil pendant la Coupe du monde. » 27 mai 2026

« Si Vinícius court pour défendre, tout le monde va courir. Si Vinícius est heureux, tout le monde va être heureux », a-t-il lancé.

Conscient des attentes immenses autour de lui, l’ancien prodige de Flamengo assure ne pas fuir les responsabilités.

« Je sais que je peux faire mieux et je vais assumer la responsabilité pour la sélection à la Coupe du monde », a-t-il déclaré.

Vinícius Jr estime même que toutes les critiques traversées depuis son arrivée très jeune au Real Madrid l’ont préparé à ce statut.

« On disait que je ne jouerais pas, puis que je ne marquerais pas de buts, puis que je ne gagnerais pas de titres », a-t-il rappelé.

Le sujet du mythique numéro 10 du Brésil a également été évoqué. Depuis plusieurs mois, Vinícius portait ce numéro en l’absence de Neymar. Mais avec le retour de l’ancienne star du PSG dans le groupe, le Madrilène n’a laissé place à aucun débat.

« Le 10 appartient à Neymar, c’est une évidence », a-t-il affirmé.

Une déclaration saluée au Brésil, où beaucoup ont apprécié l’humilité du joueur malgré son nouveau statut de star mondiale.

Avec Carlo Ancelotti désormais à la tête de la Seleção, Vinícius Jr apparaît comme l’une des principales armes offensives du Brésil pour ce Mondial nord-américain très attendu.