Coupe du Monde 2026 : la FIFA dévoile les camps de base des 48 sélections

À seize jours du coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026, la FIFA a officiellement dévoilé les camps de base choisis par les 48 nations qualifiées pour le tournoi organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Cette répartition illustre déjà l’ampleur historique de cette édition géante du Mondial. Sur les 48 sélections, 39 seront basées aux États-Unis, sept au Mexique et seulement deux au Canada.

L’une des situations les plus observées concerne l’Iran, qui établira finalement son camp de base à Tijuana, au Mexique, dans un contexte diplomatique tendu avec les États-Unis.

Dans un communiqué, la FIFA a confirmé les différents centres d’entraînement qui serviront de quartier général aux équipes pendant toute la phase de groupes.

« La finalisation des sites d’entraînement de la Coupe du Monde 2026 est particulièrement enthousiasmante compte tenu de l’ampleur sans précédent de ce tournoi », a expliqué Heimo Schirgi, directeur des opérations du Mondial 2026.

Parmi les choix marquants, l’Espagne s’installera à Chattanooga, l’Argentine et l’Angleterre partageront Kansas City, tandis que le Brésil prendra ses quartiers à New York.

Les camps de base des 48 sélections

Arabie saoudite : Austin FC Stadium (Austin)

Austin FC Stadium (Austin) Algérie : Université du Kansas (Kansas City)

Université du Kansas (Kansas City) Argentine : Sporting KC Training Center (Kansas City)

Sporting KC Training Center (Kansas City) Allemagne : Université Wake Forest (Winston-Salem)

Université Wake Forest (Winston-Salem) Australie : Oakland Roots (San Francisco Bay Area)

Oakland Roots (San Francisco Bay Area) Autriche : UC Santa Barbara-Harder Stadium (Goleta)

UC Santa Barbara-Harder Stadium (Goleta) Belgique : Seattle Sounders Training Center (Renton)

Seattle Sounders Training Center (Renton) Bosnie : RSL Stadium (Sandy)

RSL Stadium (Sandy) Brésil : Columbia Park Training Center (New York)

Columbia Park Training Center (New York) Canada : National Soccer Development Center (Vancouver)

National Soccer Development Center (Vancouver) Côte d’Ivoire : Philadelphia Union Training Center

Philadelphia Union Training Center RD Congo : Houston Training Center

Houston Training Center Colombie : Academia Atlas FC (Guadalajara)

Academia Atlas FC (Guadalajara) Corée du Sud : Chivas Verde Valle (Guadalajara)

Chivas Verde Valle (Guadalajara) Cap-Vert : Waters Sports Complex (Tampa)

Waters Sports Complex (Tampa) Croatie : Episcopal High School (Alexandria)

Episcopal High School (Alexandria) Curaçao : Florida Atlantic University (Boca Raton)

Florida Atlantic University (Boca Raton) République tchèque : Mansfield Multipurpose Stadium (Dallas)

Mansfield Multipurpose Stadium (Dallas) Équateur : Columbus Crew Performance Center (Columbus)

Columbus Crew Performance Center (Columbus) Égypte : Université Gonzaga (Spokane)

Université Gonzaga (Spokane) Écosse : Charlotte FC Training Center

Charlotte FC Training Center Espagne : Baylor School (Chattanooga)

Baylor School (Chattanooga) États-Unis : Great Park Sports Complex (Irvine)

Great Park Sports Complex (Irvine) France : Bentley University (Boston)

Bentley University (Boston) Ghana : Bryant University (Boston)

Bryant University (Boston) Haïti : Stockton University (New York)

Stockton University (New York) Iran : Centro Xoloitzcuintle (Tijuana)

Centro Xoloitzcuintle (Tijuana) Angleterre : Swope Soccer Village (Kansas City)

Swope Soccer Village (Kansas City) Irak : Greenbrier Sports Center

Greenbrier Sports Center Jordanie : Université de Portland

Université de Portland Japon : Nashville SC Training Center

Nashville SC Training Center Maroc : The Pingry School (New York)

The Pingry School (New York) Mexique : Centro Alto Rendimiento (Mexico)

Centro Alto Rendimiento (Mexico) Pays-Bas : KC Current Training Facility (Kansas City)

KC Current Training Facility (Kansas City) Norvège : UNC Greensboro

UNC Greensboro Nouvelle-Zélande : Université de San Diego

Université de San Diego Panama : Nottawasaga Training Site

Nottawasaga Training Site Paraguay : Spartan Soccer Complex (San Francisco)

Spartan Soccer Complex (San Francisco) Portugal : Gardens North County Park (Palm Beach)

Gardens North County Park (Palm Beach) Qatar : Westmont College (Santa Barbara)

Westmont College (Santa Barbara) Afrique du Sud : CF Pachuca Universidad Fútbol

CF Pachuca Universidad Fútbol Sénégal : Université Rutgers (New York)

Université Rutgers (New York) Suisse : SDJA (San Diego)

SDJA (San Diego) Suède : FC Dallas Stadium

FC Dallas Stadium Tunisie : Rayados Training Center (Monterrey)

Rayados Training Center (Monterrey) Turquie : Arizona Athletic Grounds (Mesa)

Arizona Athletic Grounds (Mesa) Uruguay : Mayakoba Training Center (Cancún)

Mayakoba Training Center (Cancún) Ouzbékistan : Atlanta United Training Center

Un Mondial hors normes

La Coupe du Monde 2026 débutera le 11 juin avec le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud au stade Azteca.

La finale est prévue le 19 juillet au MetLife Stadium du New Jersey.

Avec 48 équipes, trois pays organisateurs et des dizaines de centres d’entraînement répartis sur le continent nord-américain, cette édition s’annonce déjà comme la plus gigantesque de l’histoire du football mondial.