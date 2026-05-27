Coupe du Monde 2026 : la FIFA dévoile les camps de base des 48 sélections

À seize jours du coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026, la FIFA a officiellement dévoilé les camps de base choisis par les 48 nations qualifiées pour le tournoi organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada.
Cette répartition illustre déjà l’ampleur historique de cette édition géante du Mondial. Sur les 48 sélections, 39 seront basées aux États-Unis, sept au Mexique et seulement deux au Canada.
L’une des situations les plus observées concerne l’Iran, qui établira finalement son camp de base à Tijuana, au Mexique, dans un contexte diplomatique tendu avec les États-Unis.
Dans un communiqué, la FIFA a confirmé les différents centres d’entraînement qui serviront de quartier général aux équipes pendant toute la phase de groupes.
« La finalisation des sites d’entraînement de la Coupe du Monde 2026 est particulièrement enthousiasmante compte tenu de l’ampleur sans précédent de ce tournoi », a expliqué Heimo Schirgi, directeur des opérations du Mondial 2026.
Parmi les choix marquants, l’Espagne s’installera à Chattanooga, l’Argentine et l’Angleterre partageront Kansas City, tandis que le Brésil prendra ses quartiers à New York.
Les camps de base des 48 sélections
- Arabie saoudite : Austin FC Stadium (Austin)
- Algérie : Université du Kansas (Kansas City)
- Argentine : Sporting KC Training Center (Kansas City)
- Allemagne : Université Wake Forest (Winston-Salem)
- Australie : Oakland Roots (San Francisco Bay Area)
- Autriche : UC Santa Barbara-Harder Stadium (Goleta)
- Belgique : Seattle Sounders Training Center (Renton)
- Bosnie : RSL Stadium (Sandy)
- Brésil : Columbia Park Training Center (New York)
- Canada : National Soccer Development Center (Vancouver)
- Côte d’Ivoire : Philadelphia Union Training Center
- RD Congo : Houston Training Center
- Colombie : Academia Atlas FC (Guadalajara)
- Corée du Sud : Chivas Verde Valle (Guadalajara)
- Cap-Vert : Waters Sports Complex (Tampa)
- Croatie : Episcopal High School (Alexandria)
- Curaçao : Florida Atlantic University (Boca Raton)
- République tchèque : Mansfield Multipurpose Stadium (Dallas)
- Équateur : Columbus Crew Performance Center (Columbus)
- Égypte : Université Gonzaga (Spokane)
- Écosse : Charlotte FC Training Center
- Espagne : Baylor School (Chattanooga)
- États-Unis : Great Park Sports Complex (Irvine)
- France : Bentley University (Boston)
- Ghana : Bryant University (Boston)
- Haïti : Stockton University (New York)
- Iran : Centro Xoloitzcuintle (Tijuana)
- Angleterre : Swope Soccer Village (Kansas City)
- Irak : Greenbrier Sports Center
- Jordanie : Université de Portland
- Japon : Nashville SC Training Center
- Maroc : The Pingry School (New York)
- Mexique : Centro Alto Rendimiento (Mexico)
- Pays-Bas : KC Current Training Facility (Kansas City)
- Norvège : UNC Greensboro
- Nouvelle-Zélande : Université de San Diego
- Panama : Nottawasaga Training Site
- Paraguay : Spartan Soccer Complex (San Francisco)
- Portugal : Gardens North County Park (Palm Beach)
- Qatar : Westmont College (Santa Barbara)
- Afrique du Sud : CF Pachuca Universidad Fútbol
- Sénégal : Université Rutgers (New York)
- Suisse : SDJA (San Diego)
- Suède : FC Dallas Stadium
- Tunisie : Rayados Training Center (Monterrey)
- Turquie : Arizona Athletic Grounds (Mesa)
- Uruguay : Mayakoba Training Center (Cancún)
- Ouzbékistan : Atlanta United Training Center
Un Mondial hors normes
La Coupe du Monde 2026 débutera le 11 juin avec le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud au stade Azteca.
La finale est prévue le 19 juillet au MetLife Stadium du New Jersey.
Avec 48 équipes, trois pays organisateurs et des dizaines de centres d’entraînement répartis sur le continent nord-américain, cette édition s’annonce déjà comme la plus gigantesque de l’histoire du football mondial.