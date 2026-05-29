Real Madrid : tout est bouclé pour le retour de José Mourinho

Le Real Madrid s’apprête à vivre un nouveau tournant majeur. Selon les informations de Fabrizio Romano, tous les accords entre José Mourinho, le Real Madrid et Benfica ont été finalisés depuis la semaine dernière. Plus aucun obstacle ne semble désormais se dresser sur la route du technicien portugais vers un retour sur le banc madrilène.

La stratégie est déjà parfaitement définie par Florentino Pérez. Le président du Real Madrid attend simplement la fin du processus électoral au sein du club avant d’officialiser l’opération qui pourrait marquer le début d’une nouvelle ère au Santiago Bernabéu.

🚨🔐 All the agreements between José Mourinho, Real Madrid and Benfica for his exit are sealed since last week. It’s all set to happen after elections, clear plan of Florentino Pérez. Initial internal talks about transfer targets have started, priority focus on defenders. 👀 29 mai 2026

D’après le journaliste italien, les discussions internes ont même déjà commencé concernant le futur mercato. La priorité absolue du club espagnol serait le renforcement du secteur défensif, considéré comme le principal chantier de l’effectif pour la saison prochaine.

Cette anticipation montre à quel point les dirigeants madrilènes préparent minutieusement cette transition. Mourinho serait déjà impliqué dans certaines réflexions stratégiques concernant les profils à recruter afin de reconstruire une défense capable de rivaliser avec les meilleures équipes européennes.

Quinze ans après son premier passage à Madrid, le Special One pourrait ainsi retrouver un club qu’il avait profondément marqué entre 2010 et 2013. Durant cette période, il avait notamment remporté une Liga historique face au FC Barcelone de Pep Guardiola ainsi qu’une Coupe du Roi.

Le retour du technicien portugais suscite déjà de nombreuses réactions parmi les supporters madrilènes. Son caractère, son exigence et sa culture de la victoire continuent de faire de lui l’une des figures les plus marquantes de l’histoire récente du club.

Si l’officialisation n’est plus qu’une question de temps, les regards se tournent désormais vers le mercato estival. Avec une priorité clairement affichée sur les défenseurs, le Real Madrid semble déjà préparer activement la prochaine étape de son projet sportif sous la direction de José Mourinho.