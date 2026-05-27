LOSC : Olivier Létang aurait déjà trouvé le successeur de Bruno Genesio

À Lille, le départ de technicien français semble déjà totalement acté en interne. Et comme souvent avec Olivier Létang, les choses auraient été anticipées depuis plusieurs jours pour trouver le successeur de Bruno Genesio .

Si aucun nom n’a encore été officiellement annoncé, plusieurs pistes circulent déjà autour du club nordiste. Une publication relayée sur X a d’ailleurs largement alimenté les spéculations autour du futur entraîneur des Dogues.

🚨 Le LOSC aurait déjà trouvé le successeur de Bruno Genesio. Le nom de Davide Ancelotti revient avec insistance dans les discussions. 🔴⚪️ — Actu Foot (@ActuFoot_) May 26, 2026

Davide Ancelotti potentiel successeur de Bruno Genesio

Parmi les profils évoqués, celui de Davide Ancelotti apparaît aujourd’hui comme l’option la plus crédible. Âgé de 36 ans, le fils de Carlo Ancelotti continue progressivement de construire sa propre trajectoire dans le football mondial.

Après une expérience au Brésil avec Botafogo, il a récemment accompagné son père lors des matches de préparation de la Seleção avant la Coupe du monde 2026. Son profil plaît pour sa modernité, sa maîtrise tactique et sa capacité à gérer un vestiaire international.

Les liens entre Olivier Létang et Carlo Ancelotti pourraient également peser dans ce dossier. Les deux hommes se connaissent depuis leur passage commun au Paris Saint-Germain entre 2011 et 2013.

Ces dernières heures, le nom de Thiago Motta avait aussi circulé avec insistance autour du LOSC. Libre depuis son départ de la Juventus, l’ancien entraîneur de Bologne représentait un profil séduisant sur le papier.

Mais selon les informations de L’Équipe, aucun contact concret n’aurait eu lieu entre les deux parties. Les différences de caractère entre Olivier Létang et Thiago Motta auraient notamment refroidi cette possibilité.

En interne, certains soutiennent également la candidature de Dimitri Farbos, fidèle adjoint de Bruno Genesio depuis plus d’une décennie. Le technicien français souhaiterait désormais franchir un cap en devenant entraîneur principal.

Une autre piste mènerait également vers la Belgique, même si aucun nom n’a encore filtré publiquement.

Une chose semble en revanche certaine : le LOSC veut rapidement trouver successeur de Bruno Genesio afin de préparer au plus vite son prochain projet sportif.