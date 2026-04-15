LOSC : Lille tente un pari audacieux pour sauver son attaque

Touché par plusieurs blessures majeures, Lille accélère sur le mercato. Un profil offensif capable de marquer immédiatement est activement recherché.

Le LOSC joue gros en cette fin de mercato. Fragilisé par deux absences majeures en attaque, le club nordiste se retrouve face à une urgence sportive. Hamza Igamane, victime d’une rupture des ligaments croisés, est forfait jusqu’à la fin de saison, tandis qu’Osame Sahraoui a été contraint de passer par la case opération. Un double coup dur qui déséquilibre profondément l’effectif de Bruno Genesio.

Dans ce contexte, difficile d’imaginer Lille s’appuyer uniquement sur Olivier Giroud, malgré son expérience. À 39 ans, l’attaquant français ne peut porter seul le poids offensif d’une équipe engagée sur plusieurs fronts.

Genesio pose ses conditions

Conscient de la situation, Bruno Genesio a été très clair sur ses attentes. « Il ne faut pas que ce soit juste pour dire qu’on a recruté. Ce qu’il nous faut, c’est un joueur capable de compenser l’absence d’Hamza », a-t-il expliqué. L’objectif est précis : trouver un attaquant capable d’apporter entre 10 et 15 buts d’ici la fin de saison.

Un défi de taille, surtout dans un contexte tendu en interne. La récente tentative de démission de l’entraîneur, refusée par le président Olivier Létang, illustre une certaine pression autour du projet sportif. Un renfort offensif pourrait ainsi servir de déclencheur pour relancer la dynamique.

Jhon Duran, la piste qui fait consensus

Selon plusieurs sources, le LOSC a identifié sa cible prioritaire : Jhon Duran. L’attaquant colombien de 22 ans, actuellement prêté à Fenerbahçe par Al-Nassr, pourrait faire l’objet d’un nouveau prêt jusqu’à la fin de la saison. Auteur de 5 buts en 21 matchs cette saison, il représente un profil jeune, puissant et capable d’apporter une solution immédiate.

Le dossier avance, mais reste dépendant de conditions financières complexes. Lille espère notamment que le club saoudien accepte de prendre en charge une partie du salaire pour faciliter l’opération.

À quelques heures de la clôture du mercato, le LOSC est engagé dans une véritable course contre la montre. L’arrivée d’un attaquant comme Duran pourrait non seulement combler un vide offensif, mais aussi redonner de l’élan à une équipe en quête de stabilité.