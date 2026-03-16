Ligue 1 : Marseille et Lille frappent fort, Lyon cale… ce qu’il faut retenir de la 26e journée

La 26e journée de Ligue 1 a provoqué deux changements importants dans la course aux places européennes. La victoire de l’Olympique de Marseille contre AJ Auxerre permet aux Phocéens de conforter leur place sur le podium, tandis que le succès du LOSC Lille sur la pelouse du Stade Rennais relance totalement la bataille pour les places européennes.

Marseille a donc réalisé l’une des meilleures opérations du week-end. Face à Auxerre (1-0) , les hommes de Habib Beye ont assuré l’essentiel avec une courte mais précieuse victoire. Ce succès permet aux Marseillais de conserver leur troisième place avec 49 points et de prendre un peu d’avance sur leurs poursuivants dans la course au podium.

Dans la lutte pour l’Europe, Lille s’est offert une victoire très importante sur la pelouse de Rennes (2-1). Grâce à ce succès, les Dogues remontent à la cinquième place avec 44 points et se rapprochent de Lyon. Dans le même temps, Monaco reste également dans la course après son succès maîtrisé contre le Stade Brestois 29 (2-0). Les Monégasques comptent désormais 43 points et restent à l’affût.

Lyon, en revanche, marque le pas. Les hommes de Paulo Fonseca ont été accrochés par Le Havre (0-0) malgré une domination globale et l’expulsion de Stephan Zagadou côté havrais en seconde période. Avec ce nouveau match nul, l’OL reste quatrième avec 47 points mais voit ses poursuivants revenir dangereusement.

Plus bas au classement, plusieurs équipes ont également réalisé de bonnes opérations. Le OGC Nice s’est imposé à Angers (2-0), ce qui lui permet de prendre un peu d’air dans la lutte pour le maintien. Dans un match spectaculaire, le Toulouse FC s’est imposé sur la pelouse du FC Metz (4-3), laissant Metz dans une situation très compliquée en bas du classement.

Enfin, le duel entre le RC Strasbourg et le Paris FC s’est conclu sur un match nul (0-0), tandis que la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes a été reportée.

À douze journées de la fin du championnat Ligue 1, la lutte pour l’Europe reste très ouverte derrière le PSG.