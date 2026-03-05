Coupe de France : L’Olympique de Marseille est-il maudit ?

L’Olympique de Marseille attend toujours de renouer avec la victoire dans une grande compétition. Éliminé par Toulouse en quart de finale de la Coupe de France mercredi (2-2, 3-4 aux tirs au but), le club phocéen voit une nouvelle occasion de soulever un trophée lui filer entre les doigts. Une désillusion de plus pour un club qui n’a plus rien remporté depuis la Coupe de la Ligue en 2012.

Ces dernières années, plusieurs compétitions semblaient pourtant offrir une véritable opportunité à l’OM. Mais à chaque fois, Marseille s’est heurté à un obstacle inattendu.

2022 : désillusion en Coupe de France et en Ligue Europa Conférence

En Coupe de France 2022, l’élimination du PSG ouvrait une voie intéressante vers le trophée. Marseille semblait avoir une vraie carte à jouer dans une compétition où plusieurs clubs de divisions inférieures étaient encore en lice.

Mais en quart de finale, les Marseillais tombent sur Nice, alors entraîné par Christophe Galtier. Le match commence pourtant idéalement avec un but contre son camp de Melvin Bard dès la troisième minute.

La suite tourne rapidement au cauchemar. Amine Gouiri égalise, puis Justin Kluivert livre une prestation exceptionnelle. L’attaquant néerlandais inscrit un doublé et participe largement à la victoire niçoise (4-1), mettant fin aux espoirs marseillais.

Nice atteindra la finale mais s’inclinera finalement face à Nantes.

La même année, Marseille se rapproche encore davantage d’un trophée européen lors de la Ligue Europa Conférence, la nouvelle compétition lancée par l’UEFA.

Après avoir éliminé Karabagh, Bâle et le PAOK, l’OM atteint les demi-finales face au Feyenoord Rotterdam. Battus 3-2 aux Pays-Bas à l’aller, les Marseillais gardent toutes leurs chances avant le match retour au Vélodrome.

Mais malgré une ambiance électrique dans les tribunes, les joueurs d’Igor Tudor ne parviennent pas à faire la différence. Le match se termine sur un triste 0-0, synonyme d’élimination.

Feyenoord ira en finale, mais s’inclinera face à la Roma.

Un trophée qui se fait attendre

Sans doute la plus grande désillusion récente pour Marseille. En Coupe de France 2023, l’OM réalise un exploit en éliminant le PSG en huitièmes de finale (2-1), avec notamment un superbe but de Ruslan Malinovskyi.

Tout semble alors s’ouvrir pour les Phocéens. Le tirage au sort leur offre Annecy, modeste club de Ligue 2, en quart de finale… au Vélodrome.

Marseille mène pourtant au score grâce à Jordan Veretout, mais le match bascule en seconde période. Annecy marque deux fois en six minutes et renverse la rencontre.

Alexis Sanchez manque ensuite un penalty, avant que le jeune François-Régis Mughe n’égalise dans le temps additionnel. Le suspense se poursuit aux tirs au but… et Annecy crée l’exploit en éliminant l’OM.

Plus récemment, Marseille est aussi passé tout près de remporter le Trophée des champions disputé au Koweït.

Les Marseillais pensaient tenir la victoire, menant jusqu’à la 95e minute, avant l’égalisation tardive de Gonçalo Ramos.

La séance de tirs au but sera fatale : Hamed Junior Traoré et Matt O’Riley manquent leurs tentatives et offrent la victoire à l’adversaire.

Ces occasions manquées illustrent les difficultés de Marseille à transformer ses opportunités en titres.

Entre parcours prometteurs, tirages favorables et soutien du Vélodrome, les Phocéens ont souvent semblé proches du but… sans jamais parvenir à franchir la dernière marche.

Et avec cette nouvelle élimination en Coupe de France, l’attente d’un trophée continue de s’allonger pour un club qui rêve toujours de renouer avec la victoire.