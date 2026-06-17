Brest : Éric Roy est décédé ! 

Le football français est en deuil. Éric Roy, entraîneur du Stade Brestois, est décédé ce mercredi 17 juin 2026 à l’âge de 58 ans. L’annonce a été faite par sa famille, qui a confirmé la disparition du technicien français après un long combat contre un cancer du pancréas.

Depuis janvier 2023, Éric Roy était devenu bien plus qu’un simple entraîneur à Brest. Arrivé dans un contexte difficile, il avait d’abord sauvé le club breton de la relégation avant de l’installer parmi les équipes les plus respectées de Ligue 1. Son passage restera surtout marqué par la qualification historique du Stade Brestois pour la Ligue des champions en 2024.

🕊️💔 TRISTE NOUVELLE POUR LE FOOTBALL FRANÇAIS. Éric Roy, entraîneur du Stade Brestois, est décédé à l’âge de 58 ans. 17 juin 2026

Un bâtisseur discret devenu symbole de Brest

Ancien joueur de l’OGC Nice, de l’Olympique de Marseille, de Lyon, de Sunderland ou encore de Troyes, Éric Roy avait connu une longue carrière professionnelle avant de se reconvertir sur les bancs. Mais c’est à Brest qu’il avait écrit le chapitre le plus marquant de sa vie d’entraîneur.

Sous sa direction, le club finistérien avait changé de dimension. Sa méthode, faite de proximité, d’exigence et de clarté, avait permis à un groupe longtemps considéré comme modeste de croire en ses possibilités. Brest avait terminé sur le podium de Ligue 1 en 2024, décrochant une qualification européenne historique.

Cette réussite lui avait valu une reconnaissance nationale et le titre de meilleur entraîneur de Ligue 1 lors des trophées UNFP 2024.

Un combat mené loin des projecteurs

Selon plusieurs médias, Éric Roy se battait depuis plusieurs années contre un cancer du pancréas. Sa famille a salué sa force, son courage et son amour intact pour le football, malgré la maladie.

Son décès provoque une immense émotion dans le football français. Le Stade Brestois, ses anciens clubs, ses anciens joueurs et de nombreux acteurs du football lui rendent hommage depuis l’annonce de sa disparition.

Éric Roy laisse l’image d’un homme passionné, profondément attaché au jeu et à ses joueurs. À Brest, son nom restera associé à l’une des plus belles pages de l’histoire du club. Celle d’un entraîneur qui avait transformé une équipe de Ligue 1 en rêve européen.