Mercato Liverpool : deux nouveaux défenseurs débarquent à Anfield

Liverpool accélère la reconstruction de sa défense. Après avoir mis la main sur Jérémy Jacquet, les Reds sont désormais proches d’accueillir Ronald Araujo en provenance du FC Barcelone. Deux défenseurs centraux aux profils très différents qui témoignent de la volonté du club anglais de profondément renforcer son arrière-garde.

Liverpool ne fait pas les choses à moitié. La défense centrale constitue manifestement l’un des grands chantiers du mercato estival des Reds, et deux renforts sont désormais au cœur de leur nouvelle configuration.

D’un côté, Jérémy Jacquet, jeune défenseur français recruté pour incarner l’avenir. De l’autre, Ronald Araujo, international uruguayen rompu aux grandes soirées européennes avec le FC Barcelone.

Deux opérations différentes, mais une même intention : apporter du sang neuf à Anfield.

🚨 2 NOUVEAUX DÉFENSEURS CENTRAUX POUR LIVERPOOL CET ÉTÉ ! ❤️🔴 Les Reds renforcent leur charnière avec deux profils différents : 🇫🇷 Jérémy Jacquet

🇺🇾 Ronald Araújo Du sang neuf en défense à Anfield. 👀🔥 8 août 2026

Jérémy Jacquet, le pari français

Avec Jérémy Jacquet, Liverpool a choisi d’investir sur l’un des jeunes défenseurs français les plus prometteurs.

Le Français représente un recrutement pensé sur le long terme. Sa jeunesse, son potentiel athlétique et sa marge de progression correspondent à la volonté des Reds de préparer dès maintenant la défense des prochaines saisons.

Son arrivée à Liverpool représente surtout un changement de dimension considérable.

À Anfield, Jacquet va découvrir un environnement où chaque erreur est scrutée et où la concurrence pour une place de titulaire est permanente. Le rythme de la Premier League constituera également un nouveau test pour le défenseur.

Mais Liverpool ne l’a évidemment pas recruté uniquement pour compléter son effectif. Les Reds voient en lui un joueur susceptible de s’installer progressivement dans leur charnière.

Son profil tranche surtout avec celui du deuxième renfort attendu.

Ronald Araujo, l’expérience du très haut niveau

Ronald Araujo apporterait exactement ce que Jacquet doit encore acquérir : une importante expérience du football européen au plus haut niveau.

Selon plusieurs sources concordantes, Liverpool et le FC Barcelone sont parvenus à un accord autour d’un prêt assorti d’une option d’achat.

Le défenseur uruguayen de 27 ans possède déjà plusieurs années d’expérience avec le Barça. Il a disputé la Liga, la Ligue des champions et les grandes compétitions internationales avec l’Uruguay.

Puissant dans les duels et particulièrement rapide pour un défenseur central, Araujo possède sur le papier plusieurs qualités parfaitement compatibles avec le football anglais.

Son arrivée permettrait également à Liverpool de bénéficier immédiatement d’un joueur habitué à la pression des très grands clubs.

L’opération reste néanmoins différente de celle réalisée pour Jacquet.

Le prêt permet aux Reds d’observer pendant une saison l’adaptation physique et sportive de l’Uruguayen à la Premier League avant de décider éventuellement de lever son option d’achat.

Mercato Liverpool prépare sa nouvelle défense

Réunir Jacquet et Araujo donne surtout une indication claire sur la stratégie adoptée par Liverpool.

Le club ne souhaite pas uniquement ajouter des joueurs à son effectif. Il prépare une évolution de sa hiérarchie défensive.

Avec Jacquet, Liverpool possède un élément à développer sur plusieurs saisons. Avec Araujo, il récupère un joueur théoriquement capable de contribuer immédiatement.

Cette complémentarité peut offrir plusieurs possibilités au staff des Reds.

Araujo est capable d’évoluer dans une défense à deux ou dans une organisation à trois centraux. Sa vitesse lui permet également de couvrir les espaces lorsqu’une équipe défend haut.

Jacquet peut de son côté progresser progressivement sans devoir immédiatement assumer seul le poids de la défense d’un candidat au titre anglais.

La concurrence va forcément devenir importante à Anfield, et les conséquences pourraient également toucher les défenseurs déjà présents dans l’effectif.

Le mercato n’est donc peut-être pas terminé dans ce secteur.

Une charnière Jacquet-Araujo à Anfield ?

Sur le papier, l’association possède quelque chose de séduisant.

Le Français apporte jeunesse et potentiel. L’Uruguayen ajoute puissance, agressivité et expérience internationale.

Rien ne garantit évidemment qu’ils formeront immédiatement la paire titulaire de Liverpool. Leur arrivée doit d’abord être replacée dans la concurrence générale de l’effectif et dans les choix tactiques du staff.

Mais les Reds viennent clairement de préparer leur futur.

Le recrutement de deux défenseurs centraux au cours du même mercato n’est jamais anodin, surtout lorsqu’il concerne un grand espoir français et un cadre du FC Barcelone.

Liverpool veut retrouver une défense capable de résister aux exigences d’une saison disputée sur plusieurs tableaux. Jacquet représente l’investissement sur demain. Araujo doit apporter des garanties dès aujourd’hui.

Deux trajectoires différentes qui pourraient désormais se croiser à Anfield.