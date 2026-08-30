FootLégende

Le FC Barcelone confirme le transfert de Gabriel Jesús en remplacement de Julián ÁlvarezMercato

Le FC Barcelone confirme le transfert de Gabriel Jesús en remplacement de Julián Álvarez

dimanche 30 août 2026 - 18:38

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest

Ce dimanche en conférence de presse, Hansi Flick a confirmé que le FC Barcelone poursuivait ses efforts sur le marché des transferts. Dans la foulée, le club catalan a conclu le recrutement de Gabriel Jesús, qu’il présentera officiellement après la réussite de sa visite médicale prévue ce lundi à Barcelone.

L’attaquant brésilien de 29 ans s’engage avec le Barça pour deux saisons, avec une option pour une troisième. Le transfert serait estimé à 10 millions d’euros fixes plus des variables, selon les informations des journalistes Fabrizio Romano et Mundo Deportivo. Gabriel Jesús avait encore une année de contrat avec Arsenal avant ce ralliement.

Formé à Palmeiras, Gabriel Jesús a passé près d’une décennie en Premier League, d’abord sous les couleurs de Manchester City, puis à Arsenal. Il a disputé deux finales de Ligue des champions avec ces clubs mais n’a jamais remporté la compétition. International brésilien, il compte 19 buts en 64 sélections, où il a longtemps été un titulaire régulier.

Ce transfert vient remplacer le départ avorté de Julián Álvarez, dont le Atlético de Madrid a refusé la vente au Barça. Le directeur sportif Deco, en charge du recrutement, a ainsi réorienté ses efforts vers Gabriel Jesús, qui était également proposé à l’Atlético. Avec cette signature, Hansi Flick peut désormais compter sur un avant-centre pur, une position restée vacante avec les départs récents de Robert Lewandowski et Ferran Torres.

Lire aussi :  Mercato  : Costa tire à vue sur Conte et Chelsea !

Publier un commentaire

Sur le même thème


Fil RSS Facebook X YouTube Nous écrire
FootLégende, le terrain et ses grandes histoires

Info football, mercato et récits de légende

FootLégende suit l'actualité du ballon rond avec un regard clair sur les matchs, les transferts, les clubs majeurs et les joueurs qui marquent leur époque. Chaque jour, la rédaction sélectionne les faits forts pour aller vite, comprendre mieux et ne pas rater les dossiers qui comptent.

Fiches joueurs, résultats et culture foot

Le site construit aussi un espace plus complet autour des profils de joueurs, des performances, des palmarès, des trajectoires et des moments qui nourrissent la mémoire du football. L'objectif : proposer une lecture plus riche, plus propre et plus utile aux passionnés.

Accès Contact Mentions légales Vidéos Archives Recrutement Partenaires Devenir partenaire Boutique du supporter
Actualité Actu FOOT Mercato Ligue 1 Premier League Serie A Liga Champions League Chroniques
Joueurs à la une Kylian Mbappé Lionel Messi Cristiano Ronaldo Erling Haaland Lamine Yamal Ousmane Dembélé Neymar Paul Pogba
Clubs à la une PSG OM Lyon Real Madrid Barcelone Man City Liverpool Juventus
Classements & stats Classement Ligue 1 Classement Ligue 2 Premier League La Liga Serie A Buteurs Passeurs Programme TV
Services premium Fiches joueurs Paris sportifs Maillots Jeux Live Confidentialité
FOOTLEGENDE - TOUS DROITS RESERVES
www.footlegende.fr