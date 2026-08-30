Le FC Barcelone confirme le transfert de Gabriel Jesús en remplacement de Julián Álvarez

Ce dimanche en conférence de presse, Hansi Flick a confirmé que le FC Barcelone poursuivait ses efforts sur le marché des transferts. Dans la foulée, le club catalan a conclu le recrutement de Gabriel Jesús, qu’il présentera officiellement après la réussite de sa visite médicale prévue ce lundi à Barcelone.

L’attaquant brésilien de 29 ans s’engage avec le Barça pour deux saisons, avec une option pour une troisième. Le transfert serait estimé à 10 millions d’euros fixes plus des variables, selon les informations des journalistes Fabrizio Romano et Mundo Deportivo. Gabriel Jesús avait encore une année de contrat avec Arsenal avant ce ralliement.

Formé à Palmeiras, Gabriel Jesús a passé près d’une décennie en Premier League, d’abord sous les couleurs de Manchester City, puis à Arsenal. Il a disputé deux finales de Ligue des champions avec ces clubs mais n’a jamais remporté la compétition. International brésilien, il compte 19 buts en 64 sélections, où il a longtemps été un titulaire régulier.

Ce transfert vient remplacer le départ avorté de Julián Álvarez, dont le Atlético de Madrid a refusé la vente au Barça. Le directeur sportif Deco, en charge du recrutement, a ainsi réorienté ses efforts vers Gabriel Jesús, qui était également proposé à l’Atlético. Avec cette signature, Hansi Flick peut désormais compter sur un avant-centre pur, une position restée vacante avec les départs récents de Robert Lewandowski et Ferran Torres.