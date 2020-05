Mercato / PSG : ça brûle pour Icardi

Le PSG et l’Inter Milan devraient très rapidement officialiser le transfert définitif de l’attaquant argentin Mauro Icardi.

« Je sais que le garçon est content de rester à Paris. Il y a une option que le PSG peut exercer et qui expire le 31 mai. Il y a un chiffre qui a été évidemment conditionné par l’urgence sanitaire, on verra. Avec Leonardo, on parle souvent et je sais que le joueur a signé un contrat qui prévoyait la possibilité d’y rester », a confié le directeur sportif de l’Inter Milan, Piero Ausilio vendredi auprès de Sky Sport Italia. A la veille de l’échéance, les planètes semblent alignées.

Un accord à moins de 60 M€ pour Icardi

Alors que l’Argentin est disposé à poursuivre l’aventure au Paris Saint-Germain où l’attendrait un contrat de quatre ans assorti d’un salaire annuel de 10 millions d’euros, les deux clubs pourraient officialiser son transfert définitif dans les prochaines heures. En effet, plusieurs sources concordantes annoncent un accord trouvé entre parisiens et milanais sur le montant de l’option d’achat, initialement fixé à 70 millions d’euros l’été dernier quand le prêt avait été noué.

Ce montant a été revu à la baisse. Selon L’Equipe, il s’élèverait désormais à un peu moins de 60 millions d’euros, bonus compris. Le journaliste italien Gianluca Di Marzio se veut plus précis. Selon lui, les deux clubs se seraient entendus autour d’une somme de 50 millions d’euros plus 7 millions d’euros de bonus, dont 4 seraient facilement activables. Après avoir réussi une bonne première saison dans la capitale, l’attaquant de 27 ans devrait donc s’installer à Paris dans la durée.

Images de IconSport