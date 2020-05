Mercato / PSG : Icardi a tranché pour son avenir

Prêté par l’Inter Milan depuis l’été dernier, l’attaquant Mauro Icardi devrait bel et bien rester au PSG la saison prochaine.

Jeudi, L’Equipe a annoncé que le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan auraient trouvé un accord autour d’une indemnité de 55 millions d’euros pour le transfert définitif de Mauro Icardi. Les négociations ne seraient toutefois pas encore finalisées car d’éventuels bonus resteraient à discuter, qui pourraient augmenter la note finale à 60 millions d’euros. Pour rappel, le club lomard avait initialement fixé l’option d’achat à 70 millions d’euros.

Icardi veut rester au PSG

Interrogé par Sky Sport Italia ce vendredi, le directeur sportif nerazzurro Piero Ausilio a confirmé la volonté de l’attaquant de 27 ans de poursuivre l’aventure parisien au-delà du terme de son prêt. « Je sais que le garçon est content de rester à Paris. Il y a une option que le PSG peut exercer et qui expire le 31 mai. Il y a un chiffre qui a été évidemment conditionné par l’urgence sanitaire, on verra. Avec Leonardo, on parle souvent et je sais que le joueur a signé un contrat qui prévoyait la possibilité d’y rester », a-t-il confié.

Piero Ausilio ne confirme pas avoir bouclé l’affaire avec le PSG mais l’affaire semble en bonne voie. De son côté, l’international argentin pourrait obtenir un contrat de quatre ans assorti d’un salaire de 10 millions d’euros par an. Alors qu’Edinson Cavani n’a pas reçu d’offre pour prolonger et sera donc libre cet été, Mauro Icardi devrait bien être l’avant-centre numéro un des champions de France la saison prochaine.

Images de IconSport