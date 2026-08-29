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Le Real Madrid signe Sergio Martínez, jeune milieu prometteur du Racing de Santander

samedi 29 août 2026 - 18:34

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Le Real Madrid a conclu l’acquisition d’un nouveau talent en la personne de Sergio Martínez, un milieu de terrain âgé de seulement 19 ans provenant du Racing de Santander. Ce transfert, confirmé ce samedi, marque un pari sur l’avenir pour les Merengues.

Malgré un intérêt marqué de la part de clubs anglais, allemands, voire même saoudiens, Sergio Martínez a choisi de rejoindre le Real Madrid. Le montant de l’opération avoisine les trois millions d’euros. Le joueur, formé au sein de la cantera du Racing, s’est engagé avec le club madrilène jusqu’en juin 2030.

Contrairement aux rumeurs, le jeune milieu ne sera pas prêté au Racing de Santander jusqu’à la fin de la saison. Il quitte définitivement son club formateur, où il avait notamment inscrit un but contre Villarreal CF lors de la dernière saison.

Le club de la Casa Blanca envisage d’intégrer Sergio Martínez directement dans l’effectif du premier team. Cette décision a reçu le feu vert de José Mourinho, qui voit un futur prometteur en ce jeune joueur.

Chema Aragón, évoquant la carrière de Martínez, a souligné son fort attachement au Racing de Santander. Le joueur est passé par une période d’hésitation face à l’offre du Real Madrid, mais a finalement choisi de saisir l’opportunité de développement sportif et économique qu’offre le géant espagnol.

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