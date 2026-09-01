Dani Ceballos proche d’un retour au Betis : confiance et attentes

Le milieu de terrain Dani Ceballos attend avec impatience la concrétisation de son transfert au Real Betis. Actuellement dans la province d’Utrera, il a exprimé sur Instagram sa confiance en la réussite de cette opération, témoignant de son désir de revenir dans sa région natale.

Depuis juillet, le Betis a demandé du temps à Ceballos pour finaliser la venue dans un contexte délicat au niveau salarial. Le club prévoit de générer une marge financière en vendant certains joueurs. Cependant, des sorties prévues, comme celle de Nelson Deossa, ont été avortées et un refus de départ de Giovani Lo Celso a perturbé les plans, obligeant le club à se concentrer sur d’autres départs. Parmi ces joueurs figurent Álvaro Fidalgo, sollicité par le Getafe, le Rayo Vallecano et le Racing de Santander.

Malgré ces difficultés, le souhait de Ceballos demeure intact : il veut revenir chez lui pour retrouver une stabilité familiale après la naissance de ses enfants à Utrera. Les discussions ont perduré durant l’été, avec Manu Fajardo jouant un rôle de médiateur dans la négociation.

Cependant, le dossier reste complexe. Le Betis doit encore faire de la place dans son effectif, tandis que le joueur suspend d’autres opportunités en attendant ce transfert. Une issue favorable est désormais attendue avant la fin de la journée.