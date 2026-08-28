Real Betis : l’option Dani Ceballos toujours envisagée à quelques jours de la fin du mercato

Alors que la fin du mercato approche à grands pas, le Real Betis continue d’explorer la possibilité de faire revenir Dani Ceballos, milieu de terrain qui souhaite retrouver son club formateur. Toutefois, la complexité financière et l’inflexibilité des effectifs actuels compliquent la concrétisation de ce transfert.

Le club andalou doit composer avec la difficulté d’intégrer simultanément deux joueurs au profil et au salaire élevés, comme Ceballos et Sofyan Amrabat. Cela nécessiterait au minimum la sortie de joueurs à forte valeur salariale, notamment Gio Lo Celso ou Marc Roca, dont le départ est jugé improbable à seulement cinq jours de la fin du marché des transferts en raison de l’attrait du projet ainsi que la certitude de temps de jeu qu’ils obtiennent actuellement.

Pour réussir ce recrutement, le Betis mise surtout sur la vente de certains éléments, comme Nelson Deossa, qui permettrait de libérer une marge salariale suffisante. Or, les joueurs ne manifestent pas de volonté claire de transfert en dehors d’offres jugées irrésistibles.

Du côté de la direction sportive, il existe une inclinaison favorable à l’arrivée de Dani Ceballos, qui bénéficie d’une bonne relation avec les décideurs. En revanche, l’entraîneur privilégie un profil plus défensif au milieu. Plusieurs voix au sein du club soulignent la nécessité de considérer des alternatives plus économiques si les conditions financières ne s’améliorent pas.

Au cours du mois de juillet, le Betis avait demandé à Ceballos un délai pour finaliser les ventes nécessaires à l’opération. Ce dernier, désireux de revenir pour des raisons personnelles et familiales, notamment la proximité avec ses enfants à Utrera, a accepté de patienter, mettant en pause d’autres offres. Toutefois, les échecs successifs, comme la non-vente de Deossa et le refus de Lo Celso, ont perturbé ces plans.

Malgré ces obstacles, la direction sportive maintient son engagement d’essayer de parvenir à un accord avant la fin du mercato, en cherchant à libérer un espace salarial suffisant. Si cette marge n’est pas atteinte et qu’un seul joueur doit être recruté, il sera probablement nécessaire de reconsidérer la priorité entre Ceballos et d’autres options.