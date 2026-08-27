Atlético de Madrid refuse de vendre Julián Álvarez au FC Barcelone, soutenu par Apollo

L’Atlético de Madrid a officiellement annoncé que son Conseil d’Administration soutient pleinement la décision de ne pas vendre Julián Álvarez au FC Barcelone. Cette position intervient après une tentative du club catalan de s’attacher les services du joueur sans consulter en premier lieu son club actuel.

Le conseil, largement composé de membres du fonds d’investissement Apollo, insiste sur le respect des pratiques éthiques et professionnelles dans les négociations entre clubs. Il affirme que le FC Barcelone n’a pas respecté ces principes, justifiant ainsi l’absence de négociations.

Dans ce contexte, Julián Álvarez se dirige vers deux options : poursuivre une saison supplémentaire à l’Atlético de Madrid ou rejoindre Arsenal, qui serait disposé à répondre aux exigences économiques du club madrilène.

Le club exprime sa confiance dans la compréhension du joueur et son engagement à contribuer aux objectifs sportifs, comme il l’a déjà démontré lors des deux saisons passées sous les couleurs rojiblancas.