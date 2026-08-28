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Ilyas Ansah : Hull City s’apprête à finaliser un transfert record depuis Union BerlinAllemagne

Ilyas Ansah : Hull City s’apprête à finaliser un transfert record depuis Union Berlin

vendredi 28 août 2026 - 11:38

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Hull City est sur le point d’officialiser l’arrivée d’Ilyas Ansah, un attaquant polyvalent et athlétique de 21 ans, en provenance du club allemand 1. FC Union Berlin. Selon plusieurs sources, ce transfert pourrait devenir la plus importante vente réalisée par Union Berlin, avec un montant estimé entre 22 et 24 millions d’euros, bonus compris.

Suivi depuis plusieurs années par Florian Först, expert en scouting pour le site Kickfieber.de, Ansah s’est démarqué comme l’un des talents offensifs les plus prometteurs de la Bundesliga la saison dernière. L’attaquant n’est pas passé par la voie directe du football professionnel, évoluant auparavant dans les équipes jeunes de Bochum, puis en clubs comme Eintracht Dortmund et Sportfreunde Siegen avant de s’imposer progressivement à SC Paderborn et enfin à Union Berlin.

Un profil complet et des axes de progression

Ainsi, Ansah est capable d’évoluer aussi bien sur l’aile gauche qu’en tant qu’attaquant en duo, grâce à un volume de jeu élevé et une implication défensive importante. Il s’est notamment distingué par son pressing, ses interceptions et sa capacité à lancer rapidement des contre-attaques. Sa taille imposante (1,97 m) combinée à sa vitesse et sa technique lui permet de remporter un bon nombre de duels face aux défenseurs adverses.

Cependant, certains points nécessitent encore des améliorations. Son efficacité devant le but reste perfectible : il a marqué cinq buts lors de la première moitié de la dernière saison, puis a connu une baisse notable. Son taux de transformation des tirs est actuellement d’environ 16 %. De plus, il doit s’adapter au niveau de la Premier League, notamment en s’imposant plus physiquement face à des adversaires plus costauds. Enfin, malgré sa stature, Ansah reste peu performant dans les duels aériens, avec seulement 27 % de victoires dans ce domaine la saison passée.

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Un pari prometteur pour Hull City

Malgré ces points à améliorer, le profil athlétique et le professionnalisme d’Ilyas Ansah laissent entrevoir un avenir encourageant en Premier League. Le club anglais, à la recherche d’un joueur capable d’apporter du dynamisme et un surplus de puissance dans le jeu de transition, semble avoir engagé un recrutement judicieux. Si le joueur parvient à progresser sur ses faiblesses tout en maintenant son éthique de travail, ce transfert pourrait s’avérer un excellent coup pour Hull City.

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