Le CD Castellón signe Federico Ceccherini pour renforcer sa défense

Le CD Castellón poursuit son recrutement estival en annonçant la signature de Federico Ceccherini, défenseur central italien de 34 ans. Cette arrivée porte à treize le nombre de joueurs recrutés par le club albinegre depuis le début de la période estivale.

Ceccherini, qui évoluait la saison dernière à l’US Cremonese en Serie A, arrive libre de tout contrat. Son recrutement vise à compenser l’absence prolongée de Fabrizio Brignani, blessé de longue durée, afin de renforcer l’arrière-garde de l’équipe.

Après un début de saison encourageant avec quatre points en deux journées, le CD Castellón, sous la direction de l’entraîneur Pablo Hernández, tentera d’obtenir sa deuxième victoire de la saison lors de son prochain déplacement à Balaídos face au Celta Fortuna.