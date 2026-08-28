Valence : la composition probable face au Deportivo à Riazor

Pour son déplacement à Riazor face au Deportivo, le Valencia CF pourrait opter pour un onze fortement structuré autour d’une défense à cinq, comme l’annonce la composition probable dévoilée par les observateurs.

En gardien, Stole Dimitrievski est pressenti pour être titularisé. À la défense, Pepelu et Tárrega formeraient le duo central, tandis qu’Arnau Martínez, fraîchement arrivé cette semaine, pourrait faire ses débuts en tant que titulaire. Les latéraux devraient être occupés par Maffeo sur la droite et José Gayà à gauche.

Au milieu, Guido Rodríguez, Javi Guerra et Ryunosuke Sato apparaissent comme des incontournables pour ce match. L’incertitude concerne la présence d’Ugrinic, absent du dernier onze contre le Betis, qui pourrait retrouver sa place, mais Danjuma et Luis Rioja (rétabli) sont également en lice pour intégrer le milieu offensif.

Enfin, en attaque, Umar Sadiq semble bénéficier d’une avance pour être la référence offensive, en raison des difficultés du collectif à produire du danger. Hugo Duro et Danjuma restent toutefois des options pour ce poste.

Le probable onze de départ serait donc : Dimitrievski ; Maffeo, Arnau Martínez, Tárrega, Pepelu, Gayà ; Guido Rodríguez, Javi Guerra, Ryunosuke Sato ; Ugrinic ou Danjuma ou Rioja ; Sadiq ou Hugo Duro ou Danjuma.