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Hull City proche d’un accord pour le prêt de l’attaquant Robinio Vaz en provenance de l’AS RomaAngleterre

Hull City proche d’un accord pour le prêt de l’attaquant Robinio Vaz en provenance de l’AS Roma

vendredi 28 août 2026 - 17:38

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Hull City, auteur d’un début de saison prometteur en Premier League avec une victoire 2-0 contre Manchester United, continue son recrutement pour consolider son effectif.

Le club anglais est sur le point d’obtenir le prêt de l’attaquant de 19 ans Robinio Vaz, en provenance de l’AS Roma. Selon The Athletic, un accord est proche entre les deux clubs pour un prêt d’une saison à hauteur de 2 millions d’euros.

Le prêt inclurait une option d’achat estimée à 30 millions d’euros. Vaz, transféré à l’AS Roma en janvier 2026 après une période à Marseille, a inscrit 4 buts en 14 rencontres en Ligue 1 avant de rejoindre la Serie A. Il a depuis fait 12 entrées en jeu pour Roma, inscrivant un but.

Formé à Sochaux, le joueur a également représenté la France au niveau des moins de 20 ans. Hull City finalise désormais les derniers détails du transfert avec le club italien et le joueur.

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