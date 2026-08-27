Villarreal connaît ses adversaires pour la phase de groupes de la Ligue des Champions 2024-2025

Le Villarreal CF a découvert ses adversaires pour la phase de groupes de la Ligue des Champions 2024-2025. Pour leur deuxième participation consécutive dans ce nouveau format, les joueurs dirigés par Íñigo Pérez devront affronter huit rencontres réparties entre quatre matchs à domicile à l’Estadi de la Ceràmica et quatre déplacements.

Parmi les affiches majeures, le Villarreal se déplacera à Anfield pour y défier le Liverpool, tandis que le Paris Saint-Germain, actuel champion d’Europe et emmené par Luis Enrique, fera le voyage à Vila-real. Ce face-à-face sera l’occasion d’une rencontre avec Ferran Torres, venu du PSG.

Le Villarreal affrontera également deux adversaires du deuxième chapeau : le Manchester United, qui viendra à la Ceràmica, et le Borussia Dortmund, adversaire lors de la visite en Allemagne. Le troisième chapeau sera composé du Napoli, qui jouera à Vila-real, et du Fenerbahçe, que le Villarreal rencontrera à Istanbul. Les rencontres se compléteront par un match contre Sabah à domicile et un déplacement face au Slavia de Prague.

Cette campagne aura pour objectif d’améliorer la performance de la saison précédente, lors de laquelle l’équipe entraînée par Marcelino avait terminé la phase de groupes avec un seul point obtenu, à la suite d’un match nul contre la Juventus et plusieurs défaites face à Tottenham, Manchester City, Pafos, Borussia Dortmund, Copenhague, Ajax et Bayer Leverkusen.

Par ailleurs, le tirage a réservé d’autres confrontations de haut rang aux clubs espagnols. Le Real Madrid rencontrera notamment l’Inter Milan et Arsenal, tandis que le FC Barcelone croisera le chemin du Manchester City et du PSG. L’Atlético de Madrid devra quant à lui défier le Bayern Munich et Liverpool. Enfin, le Betis se verra proposer un calendrier exigeant avec la présence d’Arsenal, Bayern, Borussia Dortmund et Porto.

Les huit premiers de chaque groupe accéderont directement aux huitièmes de finale, alors que les clubs classés entre la neuvième et la vingt-quatrième place disputeront un barrage pour tenter d’atteindre cette phase.