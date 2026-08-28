Everton prêt à transférer Beto vers la Serie A, avec Fiorentina en pole position

Everton se dirige vers une décision importante concernant l’avenir de leur attaquant Beto à l’approche de la clôture du mercato estival. Fiorentina, club de Serie A, continue en effet de discuter avec Everton pour le transfert du Portugais de 28 ans, qui souhaite revenir en Italie, pays où il avait auparavant brillé avec Udinese.

Le club anglais semble avoir admis que les opportunités de titularisation régulière de Beto se réduisent, notamment avec la montée en puissance de Thierno Barry, désormais devant lui dans la hiérarchie des buteurs. Bien qu’aucune offre formelle n’ait encore été déposée, les discussions laissent envisager une vente possible si une proposition satisfaisante arrive avant la fin du mercato.

Beto est sous contrat avec Everton jusqu’en 2027, avec option d’une année supplémentaire. Les Toffees veulent récupérer une somme significative, même si celle-ci sera probablement inférieure aux 26 millions de livres investis pour le recruter en 2023 depuis Udinese. La décision finale sera toutefois conditionnée à la recherche d’un remplaçant adéquat, Everton ne souhaitant pas affaiblir son effectif au poste d’attaquant central.

David Moyes a constaté l’impact rapide de Thierno Barry, auteur d’un but en Premier League contre Crystal Palace, suivi d’un triplé lors d’une rencontre de Carabao Cup contre Preston. De son côté, Beto est resté sur le banc lors du dernier match, renforçant l’idée d’un possible départ. Son comportement après la rencontre, s’attardant pour prendre des photos avec les supporters, a également alimenté les spéculations.

Outre Fiorentina, qui semble en tête pour son transfert, d’autres clubs comme Leeds United et Nottingham Forest ont été cités comme intéressés. Cependant, la priorité semble rester l’Italie, conformément à la volonté du joueur. Par ailleurs, Everton envisagerait déjà d’éventuels remplaçants, avec un intérêt notable pour Zian Flemming, également suivi par Leeds.

Dans ce contexte, Everton procédera avec prudence : toute vente dépendra de la sécurisation d’une alternative au poste d’attaquant pour garantir la profondeur de l’effectif sur une saison exigeante.