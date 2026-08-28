William Bøving prêté pour une saison au 1. FC Nürnberg par Mainz 05

Mainz 05 a confirmé le prêt du jeune attaquant danois William Bøving au 1. FC Nürnberg pour la saison 2026-2027 en 2. Bundesliga. Âgé de 23 ans, Bøving rejoint ainsi le club allemand pour une durée d’une saison sans option d’achat, retour prévu à Mainz l’été prochain.

Le joueur, sous contrat avec Mainz jusqu’en 2029, a exprimé le souhait de quitter temporairement le club rhénan en quête d’un temps de jeu plus régulier. Malgré une présaison impressionnante, la forte concurrence à la fois en attaque et au poste de milieu offensif limite ses chances d’obtenir du temps de jeu en Bundesliga cette saison.

Ce prêt vers Nürnberg lui offrira ainsi l’opportunité d’évoluer davantage en compétition et de continuer sa progression sportive.

Le directeur sportif de Mainz, Niko Bungert, a souligné la bonne évolution du joueur mais a reconnu qu’il serait difficile de lui garantir un rôle régulier. Il a ajouté que le 1. FC Nürnberg représente un choix approprié pour poursuivre son développement et que le club suit son évolution avec attention en vue de son retour l’année prochaine.

De son côté, William Bøving a déclaré avoir ressenti que Nürnberg lui offrait une belle chance d’apporter ses qualités à l’équipe et de contribuer à une saison réussie.