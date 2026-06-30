Allemagne : Julian Nagelsmann, de successeur de Pep Guardiola à entraîneur sur la sellette ?

Julian Nagelsmann semblait destiné à devenir le nouveau maître à penser du football européen. Présenté comme le futur Pep Guardiola après ses exploits sur les bancs d’Hoffenheim puis du RB Leipzig, le technicien allemand traverse pourtant une période délicate. L’élimination de l’Allemagne dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 vient prolonger une série de résultats jugés insuffisants au regard des attentes placées en lui.

Dès ses débuts à Hoffenheim, Nagelsmann avait impressionné toute l’Europe. À seulement 28 ans, il sauvait le club de la relégation avant de le qualifier pour la Ligue des champions grâce à un football offensif, innovant et spectaculaire. Son passage au RB Leipzig confirmait ensuite son immense potentiel avec plusieurs qualifications en Ligue des champions, une demi-finale européenne et un style de jeu salué par tous les observateurs.

Considéré comme le futur Pep Guardiola fut un temps, Julian Nagelsmann enchaîne les prestations décevantes depuis quelques années… Voir le tweet

Du Bayern Munich à la Mannschaft, une trajectoire qui s’est enrayée

En 2021, le Bayern Munich débourse près de 25 millions d’euros pour s’attacher les services de Nagelsmann, un montant record pour un entraîneur. Si le club bavarois remporte la Bundesliga lors de sa première saison, les éliminations en quart de finale de la Ligue des champions contre Villarreal et dès le deuxième tour de la Coupe d’Allemagne laissent un goût amer.

La saison suivante ne permet pas d’effacer ces doutes. Malgré une position favorable en championnat, Nagelsmann est limogé en mars 2023 au profit de Thomas Tuchel. Ironie du sort, le Bayern est sacré champion d’Allemagne quelques semaines plus tard, mais sans son jeune entraîneur sur le banc. Son bilan reste mitigé : deux quarts de finale consécutifs en Ligue des champions et aucune véritable domination européenne.

Après plusieurs mois sans club, la Fédération allemande lui confie les rênes de la Mannschaft avec l’objectif de reconstruire une sélection en perte de vitesse depuis plusieurs années. Son arrivée suscite un immense enthousiasme. Beaucoup imaginent alors qu’il saura insuffler les idées modernes qui avaient fait sa réputation.

Une Coupe du monde 2026 qui fait naître de nouvelles interrogations

Les premiers résultats restent pourtant en deçà des attentes. Lors de l’Euro 2024 disputé à domicile, l’Allemagne est éliminée en quart de finale malgré des prestations encourageantes. La Ligue des nations ne permet pas davantage de rassurer, avec une campagne conclue à la troisième place.

La Coupe du monde 2026 devait marquer le retour de la Nationalmannschaft au premier plan. Elle se transforme finalement en immense désillusion. L’Allemagne quitte la compétition dès les seizièmes de finale, un résultat qui alimente les critiques envers Nagelsmann, incapable pour l’instant de faire retrouver à son pays le prestige d’autrefois.

Au-delà des résultats, plusieurs observateurs pointent une équipe qui peine à retrouver l’identité de jeu qui faisait la force des formations dirigées par Nagelsmann à Hoffenheim et Leipzig. Les ajustements tactiques sont parfois jugés trop complexes, tandis que l’efficacité offensive n’a jamais réellement retrouvé le niveau espéré.

À seulement 38 ans, Julian Nagelsmann reste néanmoins l’un des entraîneurs les plus prometteurs de sa génération. Son intelligence tactique, sa capacité d’innovation et son expérience acquise très tôt continuent d’impressionner de nombreux dirigeants européens. Mais le football de très haut niveau ne juge que les résultats.

Celui qui était présenté comme l’héritier naturel de Pep Guardiola se retrouve aujourd’hui à un tournant de sa carrière. Les prochains mois seront déterminants pour savoir si cette période difficile n’est qu’un accident de parcours ou le signe que l’immense promesse entrevue à Hoffenheim et Leipzig ne s’est jamais totalement concrétisée au plus haut niveau.