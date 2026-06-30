Mercato : Manchester United, PSG, Real Madrid, Arsenal, les 10 informations à retenir de ce 30 juin

À quelques heures de l’ouverture officielle de nombreux contrats au 1er juillet, le marché des transferts s’est considérablement animé ce 30 juin. Entre accords imminents, dossiers brûlants, blessures qui rebattent les cartes et stars convoitées, plusieurs grands clubs européens ont accéléré leurs manœuvres. Voici les dix informations majeures du mercato de la journée.

Le mercato est entré dans une nouvelle dimension. Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, le Real Madrid, le PSG ou encore Tottenham travaillent simultanément sur plusieurs dossiers majeurs. Si certaines opérations sont déjà ficelées, d’autres pourraient connaître un dénouement dans les prochains jours.

Manchester United accélère malgré la blessure d’Ugarte

La grave blessure au ligament du genou de Manuel Ugarte change plusieurs paramètres à Old Trafford. Si son départ semblait envisageable il y a encore quelques jours, l’Uruguayen devrait finalement rester. Cela n’empêche toutefois pas Manchester United de poursuivre son recrutement au milieu de terrain.

Les Red Devils avancent toujours sur Ederson (Atalanta) et continuent de pousser pour Mateus Fernandes, également ciblé par Tottenham. Felix Nmecha, Aurélien Tchouaméni, Carlos Baleba, Adam Wharton ou encore Alex Scott figurent également sur les tablettes du club de Michael Carrick.

Le PSG verrouille Barcola, Arsenal rêve de Guimarães

Le Paris Saint-Germain n’a aucune intention de vendre Bradley Barcola malgré les intérêts venus d’Angleterre. Le départ de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan n’oblige pas le champion d’Europe à vendre et les dirigeants parisiens estiment que la valeur de leur ailier dépasse largement les montants évoqués jusqu’ici. En revanche, Lee Kang-in et Randal Kolo Muani disposent d’un bon de sortie.

Du côté d’Arsenal, Bruno Guimarães reste une priorité. Les Gunners ont transmis une première approche, rapidement repoussée par Newcastle, qui continue d’affirmer que son capitaine n’est pas à vendre.

Chelsea, de son côté, insiste pour Granit Xhaka malgré un premier refus de Sunderland. Les Blues suivent également Morgan Rogers, Maxence Lacroix et Pep Chavarría tout en préparant plusieurs départs afin d’alléger un effectif très fourni.

À Liverpool, Yan Diomandé semble finalement se rapprocher du PSG. Les Reds explorent désormais d’autres pistes offensives, parmi lesquelles Yankuba Minteh, Matias Fernandez-Pardo ou encore Bradley Barcola.

Le Real Madrid prépare encore du mouvement

Le Real Madrid n’a pas terminé son mercato. José Mourinho souhaiterait encore renforcer sa défense centrale ainsi que son milieu de terrain. Alessandro Bastoni figure parmi les profils appréciés, tandis qu’Enzo Fernández reste un rêve difficilement accessible.

Dans le sens des départs, les dirigeants madrilènes restent ouverts à des offres pour Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga ou Fran García si les conditions économiques sont réunies.

Tottenham continue quant à lui de pousser sur deux gros dossiers : Sandro Tonali et Mateus Fernandes. Les Spurs souhaitent offrir à Roberto De Zerbi un milieu de terrain largement renforcé avant la reprise.

Enfin, Newcastle tente de résister aux nombreuses sollicitations visant Bruno Guimarães, Sandro Tonali ou encore Nick Pope. Malgré plusieurs départs déjà enregistrés, les Magpies souhaitent conserver une base compétitive tout en recrutant plusieurs jeunes talents prometteurs.

À l’approche du mois de juillet, le mercato entre donc dans sa phase la plus intense. Plusieurs dossiers pourraient être bouclés dans les prochains jours, laissant présager un été particulièrement mouvementé pour les plus grands clubs européens.