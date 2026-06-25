Trabzonspor : André Onana ne veut plus partir ! 

L’avenir d’André Onana semble s’écrire loin de Manchester United. Selon le journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu, le gardien camerounais devrait être prêté à Trabzonspor pour une saison supplémentaire. Les discussions entre les deux clubs seraient très avancées et un accord serait désormais proche.

Déjà prêté au club turc lors de l’exercice 2025-2026, le portier des Lions Indomptables pourrait ainsi poursuivre l’aventure sur les bords de la mer Noire après une saison convaincante sous les couleurs de Trabzonspor. 1

🚨 ANDRÉ ONANA 🇨🇲 VA ÊTRE PRÊTÉ À TRABZONSPOR LA SAISON PROCHAINE ! 💜💙 25 juin 2026

Manchester United prêt à tourner la page

Recruté en 2023 en provenance de l’Inter Milan pour près de 50 millions d’euros, André Onana n’a jamais totalement convaincu à Old Trafford. Malgré quelques performances remarquables, le gardien de 30 ans a souvent été critiqué pour son irrégularité.

Manchester United souhaiterait désormais alléger sa masse salariale et ne compterait plus vraiment sur l’international camerounais pour la saison prochaine. Un nouveau prêt à Trabzonspor apparaît donc comme une solution idéale pour toutes les parties.

Un retour logique en Turquie

Lors de son précédent passage à Trabzonspor, Onana avait progressivement retrouvé son meilleur niveau. Auteur de plusieurs prestations décisives, il avait notamment contribué à la victoire du club en Coupe de Turquie et à une troisième place en championnat.

Selon plusieurs médias, l’ancien gardien de l’Ajax Amsterdam se sentirait particulièrement épanoui en Turquie et serait favorable à un retour. Les dirigeants de Trabzonspor espèrent désormais finaliser rapidement l’opération afin de conserver l’un des hommes forts de la saison écoulée.