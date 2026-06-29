Coupe du monde 2026 : Ronaldo fait une grande déclaration à Kylian Mbappé

Kylian Mbappé a reçu l’un des plus beaux compliments possibles pour un attaquant. Dans un entretien accordé à L’Équipe, Ronaldo Nazario a comparé le style de jeu du capitaine de l’équipe de France au sien lorsqu’il était à son apogée.

L’ancienne légende du Brésil, double championne du monde en 1994 et 2002, estime que Mbappé fait partie de ces joueurs capables de marquer leur époque au-delà des statistiques.

« Son style de jeu me fait penser à moi »

Ronaldo n’a pas caché son admiration pour l’attaquant français.

« Mbappé, son style de jeu me fait penser à moi à mon apogée »,

a confié l’ancien buteur du Barça, de l’Inter Milan et du Real Madrid.

Pour le Brésilien, le joueur français est aujourd’hui « l’un des plus grands du football actuel » et peut être considéré comme « un héritier naturel des légendes du jeu ».

Une déclaration forte, alors que Mbappé continue de briller dans cette Coupe du monde 2026 avec les Bleus. Après son doublé contre le Sénégal et ses performances de très haut niveau, le capitaine français confirme qu’il est l’un des grands visages du tournoi.

Ronaldo salue aussi Messi

Ronaldo est également revenu sur le classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde, qu’il a longtemps dominé avant d’être dépassé par Miroslav Klose, puis rejoint ou dépassé par Lionel Messi et Kylian Mbappé.

« Tous les records sont faits pour être battus, et le football va de toute façon au-delà des chiffres », a expliqué l’ancien numéro 9 brésilien.

Pour lui, Messi et Mbappé sont des joueurs qui « transcendent les chiffres » et méritent pleinement d’être associés au sommet de l’histoire de la compétition.

À seulement 27 ans, Kylian Mbappé continue donc de construire une trajectoire exceptionnelle. Et lorsque Ronaldo Nazario lui-même voit en lui un héritier naturel, le compliment prend forcément une dimension particulière.