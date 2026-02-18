Vinícius : la sortie explosive de Felipe Melo contre Prestianni

Après les accusations d’insultes racistes visant Gianluca Prestianni à l’encontre de Vinícius Júnior, c’est désormais Felipe Melo qui s’est invité dans le débat avec des propos très virulents. La polémique autour de l’incident survenu lors du match entre le Benfica et le Real Madrid continue de faire réagir.

L’ancien international brésilien, connu pour ses prises de position tranchées, a publié une vidéo sur Instagram dans laquelle il s’en prend directement au jeune ailier argentin. « Voilà ce qu’il en est. Il faut brûler les racistes, brûler les racistes, et si vous soutenez les racistes, brûlez aussi. La femme de Prestianni a sûrement déjà couché avec un grand noir », a-t-il déclaré. Des propos qui ont immédiatement suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Cette sortie intervient alors que l’UEFA examine les circonstances de l’incident signalé pendant la rencontre de Ligue des champions. Vinícius avait alerté l’arbitre, entraînant l’activation du protocole antiracisme et une interruption temporaire du match. De son côté, Prestianni a nié toute insulte à caractère racial, tandis que son club a défendu sa position.

L’intervention de Felipe Melo ajoute une nouvelle dimension à une affaire déjà sensible. Si la lutte contre le racisme fait consensus dans le monde du football, la tonalité employée par l’ancien milieu de terrain relance le débat sur la responsabilité des acteurs publics lorsqu’ils prennent la parole sur des sujets aussi délicats.

En attendant les conclusions éventuelles des instances disciplinaires, la tension reste vive autour d’un dossier qui dépasse désormais le simple cadre sportif.