Coupe du monde 2026 : Ousmane Dembélé désigne l’un des grands favoris du tournoi

À quelques jours du début de la Coupe du monde 2026, les débats sur les favoris de la compétition battent leur plein. Si l’équipe de France figure naturellement parmi les prétendants au titre, Ousmane Dembélé estime qu’une autre sélection mérite une attention toute particulière : l’Espagne.

Dans un entretien accordé au quotidien espagnol Marca, l’attaquant des Bleus a livré son analyse des forces en présence et a notamment couvert d’éloges la Roja, qu’il considère comme l’une des équipes les plus redoutables du tournoi.

🚨 OUSMANE DEMBÉLÉ PREND LA DÉFENSE DE SON CAPITAINE EN BLEUS, KYLIAN MBAPPÉ. 🫂🇫🇷 — Actu Foot (@ActuFoot_)

12 juin 2026

Interrogé sur le statut de la France avant le Mondial, Dembélé a préféré rester prudent. Malgré les deux dernières finales disputées par les Bleus en Coupe du monde, l’ancien joueur du FC Barcelone refuse de considérer son équipe comme l’unique favorite.

« Il y a beaucoup de favoris, vous savez, mais ça ne veut plus rien dire dans le football », a-t-il expliqué.

Le joueur du Paris Saint-Germain rappelle que les surprises sont devenues fréquentes dans les grandes compétitions internationales et que le statut de favori ne garantit absolument rien.

« Nous savons que l’équipe de France a atteint la finale lors des deux dernières éditions. Nous serons donc une équipe sous forte pression. »

Pour lui, l’objectif reste avant tout de bien négocier la phase de groupes avant de penser à un éventuel parcours jusqu’à la finale.

Favoris Dembélé impressionné par l’Espagne

Lorsque la discussion s’est tournée vers l’Espagne, le discours du Français est devenu particulièrement élogieux.

Les Bleus ont récemment souffert face à la Roja lors de leurs confrontations directes et Dembélé n’a pas oublié la qualité collective affichée par les hommes de Luis de la Fuente.

« Nous avons eu beaucoup de mal face à cette équipe. C’est une équipe exceptionnelle en termes de jeu collectif, avec d’excellents joueurs. »

Pour l’international français, il ne fait aucun doute que l’Espagne fera partie des principaux candidats à la victoire finale. Favoris Dembélé.

« Il faudra s’en méfier lors de cette Coupe du monde. Ils feront partie des favoris de la compétition. »

La Roja portée par une génération exceptionnelle

L’Espagne arrive effectivement aux États-Unis avec de solides arguments. Championne d’Europe en 2024, la Roja possède l’un des effectifs les plus talentueux de la compétition.

Lamine Yamal, récent élu meilleur joueur de Liga, Nico Williams, Pedri, Gavi, Fermín López ou encore Pau Cubarsí incarnent une génération qui impressionne toute l’Europe.

La sélection espagnole s’appuie également sur une identité de jeu parfaitement définie depuis plusieurs années, basée sur la maîtrise technique et la possession du ballon.

Un style qui continue de faire référence au plus haut niveau mondial.

Dembélé estime néanmoins que la France possède aussi de sérieux arguments à faire valoir. Selon lui, les deux nations figurent parmi les meilleures équipes du monde, même si leurs approches du football diffèrent sensiblement.

« Oui, peut-être que ce sont deux styles opposés », reconnaît-il.

« En Espagne, la possession de balle est presque innée. Ils jouent comme ça depuis des années avec des joueurs de très haut niveau. »

Les Bleus misent davantage sur leur puissance physique, leur vitesse de projection et la qualité individuelle de leurs attaquants.

« Nous avons aussi une très bonne équipe. Tous nos joueurs évoluent dans de grands clubs et disputent les plus grandes compétitions », rappelle le Français.

Une finale avant l’heure ?

Depuis plusieurs années, France et Espagne apparaissent comme les deux grandes puissances du football européen. Les deux sélections disposent d’effectifs profonds, de stars mondiales et d’une génération capable de dominer le football international pendant plusieurs années.

Un éventuel affrontement entre les deux nations lors des phases finales constituerait l’une des affiches les plus attendues de ce Mondial 2026.

Dembélé en est convaincu : cette Coupe du monde sera extrêmement disputée.

« Ce ne sera facile ni pour les Français ni pour les Espagnols », conclut-il.

Une chose est sûre : si Ousmane Dembélé refuse de désigner un favori unique, l’Espagne figure clairement tout en haut de sa liste des équipes à surveiller. Favoris Dembélé.