PSG – Manchester United : Faut-il s’inquiéter pour Lucas Chevalier ?

Petite surprise dans les cages du PSG face à Manchester United. Alors que Matvey Safonov a débuté la rencontre, le staff parisien a choisi de lancer le jeune Alessandro Longoni plutôt que Lucas Chevalier en cours de match. Un choix expliqué après le nul 1-1 face aux Red Devils.

Un changement qui n’est pas passé inaperçu. Lors du match amical entre le Paris Saint-Germain et Manchester United, Alessandro Longoni, né en 2008, a eu l’occasion de prendre place dans les cages parisiennes.

Le jeune gardien italien a remplacé Matvey Safonov. Mais le choix du staff interpelle surtout parce que Lucas Chevalier est resté sur le banc.

🚨 Luis Enrique 🇪🇸 a préféré faire entrer Alessandro Longoni 🇮🇹 (2008) à la place de Safonov 🇷🇺 hier face à Manchester United. 🧤 Lucas Chevalier 🇫🇷 est donc cette fois resté sur le banc. « C’est seulement ce qu’on a décidé aujourd’hui. Alessandro s’est bien intégré, parle déjà pas mal français, on avait envie de le voir lors d’un match. » a répondu Rafael Pol. 🗣️ 9 août 2026

Safonov solide avant de céder sa place

Cette décision mérite d’abord d’être replacée dans le contexte du match. Le PSG et Manchester United se sont séparés sur un score de 1-1 à Göteborg. Paris avait parfaitement débuté la rencontre avec l’ouverture du score d’Ibrahim Mbaye dès la 2e minute, avant l’égalisation de Bryan Mbeumo pour les Red Devils.

Titularisé dans les cages parisiennes, Matvey Safonov a livré une prestation solide. Le gardien russe a été sollicité par les Mancuniens et s’est distingué par plusieurs interventions. Il s’est également montré actif dans ses sorties, parfois loin de sa ligne, pour couper les offensives adverses.

L’une de ses interventions sur Joshua Zirkzee a d’ailleurs provoqué la réaction du public mancunien. Safonov a ensuite été hué sur certaines prises de balle. Malgré cette séquence agitée, le Russe a répondu présent avant de quitter la pelouse.

C’est alors que le choix du staff parisien a surpris. Alors que Lucas Chevalier était disponible sur le banc, Luis Enrique et son staff ont préféré offrir du temps de jeu à Alessandro Longoni.

Longoni plutôt que Chevalier

Dans le cadre d’un match de préparation, le PSG dispose évidemment d’une marge de manœuvre importante pour tester différents joueurs. Luis Enrique et son staff ont justement profité de l’occasion pour observer Longoni dans des conditions réelles.

Le jeune gardien italien a ainsi été choisi pour prendre la succession de Safonov plutôt que Chevalier.

Interrogé après la rencontre, Rafael Pol, membre du staff de Luis Enrique, a rapidement écarté l’idée qu’il fallait nécessairement y voir un bouleversement dans la hiérarchie.

« C’est seulement ce qu’on a décidé aujourd’hui. »

Le choix répondait avant tout, selon lui, à la volonté de donner une véritable opportunité au jeune Italien.

« Alessandro s’est bien intégré, parle déjà pas mal français, on avait envie de le voir lors d’un match. »

Une explication destinée à désamorcer les premières interrogations concernant la situation de Lucas Chevalier.

Alessandro Longoni, le jeune gardien que Paris voulait observer

Né en 2008, Longoni représente surtout un pari sur l’avenir. Disputer des minutes avec l’équipe première du PSG, même dans le contexte particulier d’une rencontre amicale, constitue déjà une étape importante dans sa progression.

Son intégration semble en tout cas satisfaire le staff. Rafael Pol a notamment insisté sur sa capacité à s’adapter rapidement à son nouvel environnement et sur ses progrès en français.

La préparation estivale représente justement le moment idéal pour offrir ce type d’opportunité. Les entraîneurs peuvent tester les jeunes, répartir les minutes et observer certains profils sans les contraintes immédiates d’une rencontre officielle.

Face à Manchester United, le PSG a donc préféré utiliser cette possibilité plutôt que d’offrir automatiquement les minutes disponibles à Chevalier.

Faut-il s’inquiéter pour Lucas Chevalier ?

C’est évidemment la principale question soulevée par cette décision.

Voir Chevalier rester sur le banc pendant que Longoni entre en jeu peut interpeller, d’autant que Safonov venait de réaliser une prestation convaincante. Mais les propos de Rafael Pol invitent clairement à ne pas tirer de conclusion définitive à partir de ce seul match amical.

Le staff parisien présente la décision comme un choix ponctuel destiné à évaluer Longoni.

La gestion des gardiens restera néanmoins à surveiller lors des prochaines rencontres. À l’approche du retour des compétitions officielles, les choix de Luis Enrique permettront progressivement de déterminer une hiérarchie plus claire.

Pour Longoni, cette soirée constitue déjà un signal intéressant. Le jeune Italien a obtenu une opportunité précieuse face à un adversaire prestigieux comme Manchester United.

Pour Chevalier, il faudra désormais attendre le prochain rendez-vous. Une chose est certaine : après le 1-1 contre Manchester United et la bonne prestation de Safonov, la gestion des gardiens par Luis Enrique sera scrutée de très près.