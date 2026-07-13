PSG : le club de la capitale mise sur 8 internationaux français

Le PSG poursuit sa révolution. Avec le retour très probable de Lucas Digne, le champion de France pourrait compter jusqu’à huit internationaux français dans son effectif la saison prochaine. Un contraste saisissant avec les années où les stars étrangères dominaient largement le vestiaire parisien.

Longtemps critiqué pour son manque d’identité française, le PSG semble avoir changé de cap. Le club de la capitale s’appuie désormais sur une génération tricolore talentueuse, jeune et déjà rompue au très haut niveau. L’arrivée attendue de Lucas Digne, formé au club avant son départ en 2013, symboliserait parfaitement cette nouvelle politique sportive.

Avec le très probable retour de Lucas Digne au PSG, le club de la capitale pourrait compter huit internationaux français dans son effectif la saison prochaine. 7 octobre 2026

PSG : une colonne vertébrale française qui prend forme

Si l’opération se concrétise, Lucas Digne rejoindra une liste déjà impressionnante de joueurs français sous les couleurs parisiennes. On y retrouve le gardien Lucas Chevalier, les défenseurs Lucas Hernández et bientôt Digne, les milieux Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu, ainsi que les attaquants Bradley Barcola, Désiré Doué et Ousmane Dembélé.

Le dossier Maghnes Akliouche reste également ouvert. Le Monégasque figure parmi les grandes priorités du mercato parisien et pourrait devenir le neuvième international français de l’effectif. Une telle concentration de talents tricolores est quasiment inédite dans l’histoire récente du PSG.

Une stratégie assumée pour l’avenir du PSG

Ce virage marque une rupture avec les précédentes politiques du club. Durant l’ère QSI, le PSG avait surtout construit son projet autour de vedettes internationales comme Zlatan Ibrahimović, Thiago Silva, Edinson Cavani, Neymar, Lionel Messi ou encore Sergio Ramos. Les joueurs français occupaient souvent un rôle secondaire.

Désormais, Paris privilégie des internationaux français jeunes, capables de s’inscrire dans un projet à long terme. Cette orientation présente plusieurs avantages : une meilleure connaissance de la Ligue 1, une identité plus forte auprès des supporters et une ossature composée de joueurs régulièrement appelés en équipe de France.

Avec des talents comme Zaïre-Emery, Doué, Barcola ou Mayulu, le club prépare également l’avenir. Le possible retour de Lucas Digne apporterait quant à lui son expérience du très haut niveau, aussi bien en club qu’en sélection.

Le PSG n’a pas encore officialisé le retour de Lucas Digne, mais tout indique que le dossier est en excellente voie. Si l’opération se confirme, Paris enverra un message fort : bâtir une équipe compétitive en Europe tout en s’appuyant davantage sur les meilleurs talents français. Une philosophie qui pourrait durablement transformer le visage du club de la capitale.