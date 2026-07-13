Aston Villa : Lucas Digne va faire son retour en France

Le Paris Saint-Germain tient sa première recrue française de l’après-Coupe du monde 2026. Selon les informations de Fabrizio Romano, Lucas Digne va rejoindre le club de la capitale.

Un accord verbal a été trouvé avec le latéral gauche, tandis que le PSG a déjà informé Aston Villa qu’il lèvera sa clause libératoire après la fin du Mondial.

🚨🔴🔵 Lucas Digne to Paris Saint-Germain, here we go! Verbal agreement done with the French left back. PSG already informed Aston Villa: they will pay the release clause after the World Cup, fee under €10m. 🇫🇷 Digne accepted role as Nuno Mendes’ backup at PSG. 13 juillet 2026

Un transfert à moins de 10 millions d’euros

Le champion de France déboursera moins de 10 millions d’euros pour s’attacher les services de l’international français. Le joueur de 33 ans a accepté le projet parisien en connaissance de cause : il viendra occuper le rôle de doublure de Nuno Mendes sur le côté gauche de la défense.

Les derniers documents devraient être finalisés après la Coupe du monde 2026, avant l’officialisation de l’opération. Pour le PSG, ce recrutement permettra d’apporter de l’expérience à un poste où Luis Enrique souhaitait disposer d’une solution fiable pour faire souffler son titulaire portugais.

Le retour d’un ancien de la Ligue 1

Formé au LOSC, Lucas Digne avait quitté Lille en 2013 pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Durant son premier passage dans la capitale, il avait remporté deux titres de champion de France avant de poursuivre sa carrière à l’AS Roma, au FC Barcelone, à Everton puis à Aston Villa.

Arrivé chez les Villans en janvier 2022, le défenseur français s’est imposé comme l’un des cadres de l’équipe anglaise. En quatre saisons et demie, il a disputé plus de 170 rencontres sous les couleurs d’Aston Villa, inscrivant plusieurs buts et délivrant de nombreuses passes décisives. Son expérience en Premier League et en Ligue des champions a convaincu les dirigeants parisiens.

Un international expérimenté

Sélectionné à plus de 60 reprises avec l’équipe de France, Lucas Digne fait partie des joueurs les plus expérimentés de sa génération. Présent dans le groupe des Bleus à la Coupe du monde 2026, il s’apprête désormais à retrouver la Ligue 1, treize ans après son départ du championnat français.

Ce retour au PSG marque une nouvelle étape dans la carrière du latéral gauche, qui apportera son vécu et sa qualité de centre à un effectif parisien toujours en quête de nouveaux trophées européens.