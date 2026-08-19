Liverpool : Curtis Jones a choisi son nouveau club pour 35 millions d’euros

Curtis Jones s’apprête à tourner une page importante de sa carrière. Le milieu anglais va quitter Liverpool pour rejoindre l’Inter Milan, avec un accord verbal conclu autour d’un montant de 35 millions d’euros. Les deux clubs ont trouvé un terrain d’entente et le joueur a également donné son accord.

Formé à Liverpool et présent au club depuis l’âge de neuf ans, Curtis Jones va découvrir un nouveau championnat après avoir passé l’essentiel de sa carrière chez les Reds. Les examens médicaux sont désormais prévus avant la finalisation de l’opération.

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Cette issue était devenue de plus en plus probable ces dernières semaines. L’Inter avait déjà manifesté son intérêt au début de l’été et Liverpool avait repoussé une première proposition jugée insuffisante. Le club anglais souhaitait récupérer davantage pour son milieu, alors que Jones entrait dans la dernière année de son contrat.

Un départ après 16 ans chez les Reds

Le départ de Curtis Jones marque la fin d’une longue histoire avec Liverpool. Arrivé à l’académie du club à neuf ans, le natif de Liverpool a gravi progressivement les échelons avant de faire ses débuts professionnels lors de la saison 2018-2019.

Le milieu de 25 ans a connu des moments forts sous le maillot des Reds, notamment un magnifique but contre Everton en FA Cup en 2020, mais n’est jamais parvenu à s’imposer durablement comme un titulaire incontournable. Sa polyvalence lui a permis d’évoluer dans plusieurs rôles, y compris parfois à un poste plus défensif ou sur le côté.

La saison 2025-2026 restera néanmoins sa plus prolifique en termes d’apparitions, avec 49 matchs disputés. Mais seulement 28 de ces rencontres ont été commencées comme titulaire. Cette situation, ajoutée à l’arrivée d’une nouvelle concurrence au milieu de terrain, a contribué à ouvrir la porte à un départ.

« L’Inter représente pour Curtis Jones une nouvelle étape et l’occasion de s’imposer dans un autre championnat. »

Un profil qui plaît à l’Inter

À Milan, Curtis Jones devrait apporter sa capacité à jouer à plusieurs postes au milieu de terrain. Technique, capable de conserver le ballon sous pression et suffisamment polyvalent pour évoluer dans différentes configurations, l’Anglais correspond au profil recherché par l’Inter pour renforcer son entrejeu.

Le club italien avait fait de Jones une cible prioritaire et n’a pas abandonné malgré le refus de ses premières propositions. Le passage d’une offre d’environ 25 millions d’euros à un accord autour de 35 millions d’euros illustre cette volonté de conclure le dossier.

Pour Liverpool, l’opération permet également d’éviter de voir partir gratuitement un joueur formé au club l’été prochain. Pour Curtis Jones, elle ouvre surtout un nouveau chapitre à l’étranger, avec l’ambition de franchir un nouveau cap sous les couleurs de l’Inter.