Rodri : pourquoi a-t-il choisi le Barça plutôt que le Real Madrid ?

Courtisé par le Real Madrid avant de prendre la direction du FC Barcelone, Rodri aurait longuement réfléchi à son avenir. Le Ballon d’Or 2024 aurait même échangé avec Pep Guardiola sur la possibilité de rejoindre les Merengues. Style de jeu, environnement sportif et relation potentielle avec Vinicius Junior : plusieurs paramètres auraient pesé dans sa réflexion avant son choix en faveur du Barça.

Rodri aurait très bien pu porter le maillot du Real Madrid cette saison. Avant que le FC Barcelone ne prenne l’avantage dans le dossier, les Merengues avaient fait du milieu espagnol l’une de leurs principales cibles pour renforcer leur entrejeu.

L’intérêt madrilène était suffisamment sérieux pour conduire le joueur à s’interroger sur ce que représenterait un transfert au Santiago-Bernabéu. Selon les informations de Juanfe Sanz Pérez, Rodri en aurait directement discuté avec Pep Guardiola.

🚨🚨 PEP GUARDIOLA 🇪🇸 A PARLÉ AVEC RODRI 🇪🇸 QUAND LE REAL MADRID LE VOULAIT !!!! 🗣️ Ensemble, ils ont évoqué le style de jeu de l’équipe, sa potentielle relation avec Vinicius JR 🇧🇷 après les antécédents du Ballon d’Or 2024, etc… 🗞️ @JuanfeSanzPerez Voir la publication

Guardiola et Rodri ont étudié l’option Real Madrid

L’entraîneur de Manchester City et son milieu auraient passé en revue plusieurs aspects du projet madrilène. Le style de jeu proposé par le Real aurait notamment fait partie de leur réflexion, avec la question de savoir comment les caractéristiques de Rodri pourraient s’intégrer au fonctionnement de l’équipe.

Un autre sujet, plus inattendu, aurait été abordé : Vinicius Junior. La perspective de partager le vestiaire avec le Brésilien posait nécessairement la question de leur relation après les épisodes entourant le Ballon d’Or 2024.

Rodri avait remporté le trophée devant Vinicius, dont l’entourage et le Real Madrid espéraient le sacre. Le club madrilène avait finalement boycotté la cérémonie parisienne après avoir appris que son attaquant ne serait pas récompensé.

La rivalité s’était ensuite prolongée à distance, notamment autour des confrontations entre Manchester City et le Real Madrid. Rien ne permet d’affirmer que cet épisode a, à lui seul, détourné Rodri du Real. Mais selon les informations de Juanfe Sanz Pérez, la question de sa cohabitation avec Vinicius a bien été évoquée dans les discussions avec Guardiola.

Le projet du Barça plus naturel pour Rodri ?

Le choix du FC Barcelone présente surtout une forte cohérence sportive. Rodri a passé sept saisons sous les ordres de Guardiola à Manchester City et maîtrise parfaitement un football basé sur la possession, le contrôle du milieu et la construction depuis l’arrière. Une philosophie historiquement proche de celle développée à Barcelone.

Son profil correspond également à un besoin précis du Barça. Le club catalan recherchait un milieu capable d’organiser le jeu devant la défense tout en apportant son expérience des grandes rencontres. Dans ce rôle, Rodri doit devenir l’une des pièces centrales du projet blaugrana.

Le contexte personnel peut également compter. International espagnol et formé à l’Atlético de Madrid, Rodri souhaitait retrouver la Liga après son long passage en Premier League. Entre les deux géants espagnols intéressés, Barcelone lui offrait donc un environnement footballistique particulièrement proche de celui dans lequel il s’est imposé avec Guardiola.

Il serait toutefois excessif d’affirmer que Rodri a choisi Barcelone uniquement à cause de Vinicius ou sur les conseils de Guardiola. Les révélations disponibles montrent plutôt que le joueur a étudié sérieusement l’option madrilène avant de privilégier le projet catalan.

Une décision qui pourrait peser lourd dans la prochaine bataille pour la Liga. Le Real Madrid voulait Rodri pour renforcer son milieu. Le Barça s’apprête finalement à récupérer le Ballon d’Or 2024 et, avec lui, l’un des joueurs que son grand rival avait lui-même identifié comme une priorité.