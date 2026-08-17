FC Barcelone : le nouveau visage du Barça après le mercato XXL de Deco

Le FC Barcelone n’a pas fait dans la demi-mesure cet été. Entre l’arrivée d’Anthony Gordon et Karim Adeyemi, le retour de João Cancelo et surtout l’opération XXL engagée pour Rodri, Deco a profondément remanié l’effectif de Hansi Flick. Dans le même temps, plusieurs joueurs importants ont quitté la Catalogne, à commencer par Ronald Araújo et Ferran Torres. À deux semaines de la fermeture du marché, le Barça pourrait encore réserver quelques surprises.

Le visage du Barça 2026-2027 commence sérieusement à prendre forme. Après plusieurs semaines d’opérations dans les deux sens, la direction catalane entre dans la dernière partie de son mercato avec un effectif déjà sensiblement différent de celui de la saison dernière.

Le chantier offensif a notamment conduit le Barça à miser sur Anthony Gordon et Karim Adeyemi. Deux profils rapides et percutants destinés à augmenter les possibilités de Hansi Flick sur les côtés.

Mais le plus gros mouvement de l’été se prépare au milieu. Manchester City et Barcelone sont parvenus à un accord de principe pour Rodri. Selon Reuters et ESPN, l’opération atteint environ 76,5 millions d’euros, bonus compris. Le Ballon d’Or 2024 doit signer un contrat de quatre saisons, jusqu’en juin 2030.

Le milieu espagnol souhaitait retrouver la Liga après sept saisons à Manchester City. À 30 ans, il doit apporter au Barça son expérience, son intelligence tactique et une capacité à contrôler le tempo qui pourrait considérablement modifier l’entrejeu de Flick.

Rodri et Cancelo arrivent, Araújo et Ferran Torres s’en vont

Rodri n’est pas le seul ancien joueur de Manchester City attendu en Catalogne. João Cancelo effectue lui aussi son retour au FC Barcelone. Le Portugais a trouvé un accord pour mettre fin à son contrat avec Al-Hilal et arrive donc sans indemnité de transfert.

Le latéral connaît parfaitement la maison pour avoir déjà porté le maillot blaugrana. Selon la presse espagnole, il doit s’engager pour trois saisons. Cancelo a même accepté un effort financier afin de faciliter son retour, lui qui n’avait jamais caché son envie de rejouer au Barça.

Ces arrivées sont accompagnées de départs majeurs. Ronald Araújo a officiellement rejoint Liverpool sous la forme d’un prêt pour la saison 2026-2027. Les Reds prennent en charge son salaire et disposent d’une option d’achat estimée à environ 55 millions d’euros.

Après 213 matchs sous les couleurs catalanes, l’Uruguayen part chercher davantage de continuité en Premier League. Sa situation sportive s’était progressivement compliquée à Barcelone, entre blessures, concurrence et périodes difficiles sur le plan personnel.

Autre vente importante : Ferran Torres a pris la direction du Paris Saint-Germain. Le champion du monde espagnol, dont le contrat approchait de son terme, rapporte environ 50 millions d’euros au Barça. Une rentrée d’argent particulièrement importante puisqu’elle a notamment facilité l’offensive catalane pour Rodri.

Le départ de Ferran entraîne aussi une redistribution symbolique des numéros. Fermín López devrait récupérer le numéro 7 laissé vacant, tandis que Rodri a demandé à porter son traditionnel numéro 16.

Le Barça peut-il encore frapper avant la fin du mercato ?

Malgré toutes ces opérations, le mercato catalan n’est pas nécessairement terminé. La situation de l’attaque reste notamment surveillée. Le nom de Julián Álvarez a longtemps constitué l’un des grands rêves de la direction barcelonaise.

Le dossier demeure néanmoins extrêmement compliqué financièrement. L’Atlético de Madrid n’a aucune intention de brader son attaquant et Barcelone ne souhaite pas se lancer dans une opération susceptible de déséquilibrer ses finances. L’arrivée de Gordon et Adeyemi permet justement au club de ne pas agir dans l’urgence.

La priorité immédiate reste surtout de finaliser Rodri et Cancelo. Le premier doit passer sa visite médicale avant de signer son contrat, tandis que le second est également arrivé à Barcelone pour achever les formalités de son retour.

Sur le plan économique, Deco a donc réussi à combiner ventes importantes et recrutement ambitieux. Le départ de Ferran Torres apporte environ 50 millions d’euros, tandis qu’un transfert définitif d’Araújo à Liverpool pourrait ultérieurement générer une nouvelle rentrée supérieure à 50 millions.

En contrepartie, le Barça réalise son investissement majeur sur Rodri et récupère Cancelo sans indemnité de transfert. Une stratégie qui permet à Hansi Flick de disposer d’un effectif plus dense tout en limitant certaines dépenses.

À ce stade du mercato, le bilan traduit surtout une volonté claire : Barcelone ne veut plus simplement compléter son groupe. Avec Rodri, Gordon, Adeyemi et Cancelo, le champion d’Espagne cherche à construire une équipe capable de poursuivre sa domination nationale et d’aller chercher la Ligue des champions.

Les principaux mouvements du Barça à ce jour :

Arrivées Départs Anthony Gordon Ferran Torres – PSG Karim Adeyemi Ronald Araújo – Liverpool (prêt avec option d’achat) João Cancelo – retour Autres départs et ajustements d’effectif Rodri – accord de principe avec Manchester City —

Le dossier Rodri représente désormais la pièce maîtresse de cette fin de marché. Sauf retournement lors des formalités médicales et contractuelles, le milieu espagnol doit devenir l’une des recrues les plus importantes de l’été européen. Après un mercato déjà particulièrement animé, Barcelone semble avoir retrouvé une capacité à frapper fort sur le marché.