FC Barcelone : Rodri a déjà réclamé son numéro a Fermín López

Rodri n’est pas encore officiellement présenté par le FC Barcelone qu’un détail important de sa future aventure catalane semble déjà réglé. Le milieu espagnol souhaite conserver son emblématique numéro 16. Un souhait qui devrait être exaucé puisque Fermín López, qui portait jusqu’ici ce numéro au Barça, va récupérer le prestigieux numéro 7.

Les derniers détails se mettent progressivement en place autour de l’arrivée de Rodri au FC Barcelone. Après l’accord trouvé avec Manchester City, le Ballon d’Or 2024 est attendu en Catalogne pour passer sa visite médicale et finaliser son engagement.

Selon les informations publiées ce lundi en Espagne, le milieu de 30 ans a également anticipé la question de son futur numéro de maillot. Au cours de récents échanges avec Fermín López, Rodri lui aurait fait part de son souhait de récupérer le numéro 16.

🚨1️⃣6️⃣ Rodri has asked to wear number 16 at Barcelona during his conversations with Fermín López over recent days. Fermín, set to switch to number 7 so Rodri will maintain his iconic 16. 🔵🔴

Fermín López passe du 16 au 7

La demande ne devrait provoquer aucun problème dans le vestiaire. Fermín López va abandonner le 16 pour récupérer le numéro 7, devenu disponible après le départ de Ferran Torres au Paris Saint-Germain.

Le changement représente même une belle promotion symbolique pour le joueur formé à La Masia. Le numéro 7 a notamment été porté au Barça par David Villa, Pedro ou encore Luis Figo. Le site de la Liga répertorie désormais Fermín avec ce nouveau numéro pour la saison 2026-2027.

Jusqu’à présent, le site officiel du FC Barcelone affichait encore Fermín avec le 16. Un numéro qu’il portait depuis son installation durable dans l’équipe première et qui figurait encore sur sa fiche officielle ces dernières semaines.

Rodri pourra donc retrouver un numéro intimement associé à sa carrière. L’international espagnol a longtemps évolué avec le 16 à Manchester City et l’a également porté avec la Roja. Un détail loin d’être anodin pour un joueur devenu mondialement identifiable avec ce numéro dans le dos.

Rodri attendu à Barcelone

Cette redistribution intervient alors que le transfert du milieu espagnol est sur le point d’être définitivement bouclé. Manchester City a accepté une offre du Barça évaluée à environ 65 millions de livres selon The Guardian. Rodri, qui arrivait dans la dernière année de son contrat en Angleterre, avait manifesté sa volonté de revenir jouer en Espagne.

Son arrivée constitue l’un des mouvements majeurs du mercato catalan. Après sept années à Manchester City, quatre titres de Premier League et surtout son but victorieux en finale de la Ligue des champions 2023, l’Espagnol doit apporter son expérience et son sens de l’équilibre au milieu barcelonais.

Le rapprochement avec Sergio Busquets sera inévitable. Avant d’hériter du numéro 5, l’ancien métronome du Barça avait lui-même porté le 16 durant les premières années de sa carrière avec l’équipe première.

Tout semble donc progressivement se mettre en place avant l’officialisation. Fermín récupère le 7 et Rodri devrait retrouver son 16. Reste désormais au FC Barcelone à présenter officiellement l’une de ses recrues les plus importantes de l’été.