Mercato Barça : l’Atlético Madrid prend une décision radicale pour Julián Álvarez

Le dossier Julián Álvarez se complique sérieusement pour le FC Barcelone. Alors que l’attaquant argentin souhaite quitter l’Atlético de Madrid et que le Barça rêve toujours de l’attirer en Catalogne, les dirigeants madrilènes auraient désormais un objectif très clair : éviter à tout prix de renforcer directement leur rival en Liga.

Entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid, le feuilleton Julián Álvarez est loin d’être terminé. L’international argentin a déjà manifesté publiquement ses envies d’ailleurs et son nom reste fortement associé au Barça depuis plusieurs mois.

Mais selon José Álvarez, journaliste d’El Chiringuito, la direction de l’Atlético a fixé sa ligne de conduite : elle ne veut pas vendre son attaquant au FC Barcelone.

🚨🚨 L’OBJECTIF DE L’ATLÉTICO MADRID EST DE NE PAS VENDRE JULIAN ALVAREZ 🇦🇷 AU FC BARCELONE !!!! ❌ — José Álvarez Haya (@10JoseAlvarez)

L’Atlético préférerait envoyer Julián Álvarez en Angleterre

Cette volonté est également rapportée ce mardi par la presse britannique. Selon The Guardian, l’Atlético se montre réticent à l’idée de vendre l’un de ses meilleurs joueurs à un concurrent direct et préférerait voir Julián Álvarez rejoindre Arsenal.

La position madrilène n’est pas réellement nouvelle. Les relations entre l’Atlético et le Barça se sont considérablement tendues autour de ce dossier. Durant l’été, Miguel Ángel Gil Marín avait publiquement reproché au club catalan son attitude dans son approche de l’Argentin.

L’Atlético avait ensuite saisi la FIFA et la Fédération espagnole, estimant que Barcelone avait négocié avec un joueur encore sous contrat sans son autorisation.

Le problème est que Julián Álvarez semble avoir d’autres projets. Reuters rapportait déjà avant le début de la Liga que le champion du monde argentin avait demandé à partir, alors que Barcelone continuait de suivre sa situation.

Simeone ferme lui aussi la porte

Diego Simeone a été interrogé ce mardi sur l’avenir de son attaquant avant le premier match de Liga de l’Atlético face à Málaga. Le technicien argentin s’est directement référé à la position de sa direction.

« Le propriétaire du club a été catégorique. Il n’y a pas lieu d’en discuter », a expliqué Simeone, selon la Cadena SER. L’entraîneur souhaite désormais pouvoir compter sur Julián Álvarez et considère toujours son compatriote comme l’un des joueurs autour desquels l’équipe peut être construite.

Julián Álvarez n’est toutefois pas encore prêt à retrouver la compétition. Simeone estime qu’il lui manque quelques séances d’entraînement pour atteindre une condition physique suffisante. L’attaquant a d’ailleurs retrouvé le Metropolitano ce mardi pour participer à la dernière séance avant la reprise du championnat.

Le bras de fer est donc installé. Barcelone apprécie énormément le profil du joueur, Julián Álvarez souhaite changer d’air, mais l’Atlético détient son contrat et refuse surtout l’idée de renforcer un adversaire direct.

Si une vente devenait finalement inévitable, une destination étrangère pourrait ainsi être privilégiée. Arsenal apparaît comme l’une des portes de sortie possibles. Pour le Barça, arracher Julián Álvarez à l’Atlético ressemble plus que jamais à l’un des dossiers les plus compliqués de cette fin de mercato.