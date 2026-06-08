FC Barcelone : le transfert de Julián Álvarez se précise ! 

Le marché des transferts pourrait connaître l’un de ses plus gros mouvements de l’année. Selon les informations de Fabrizio Romano, le FC Barcelone a trouvé un accord avec l’Atlético de Madrid pour le transfert de Julián Álvarez dans une opération qui dépasserait les 120 millions d’euros.

Si l’opération est officialisée dans les prochains jours, l’international argentin deviendra l’un des transferts les plus chers de l’histoire du football espagnol et l’un des investissements les plus importants jamais réalisés par le club catalan.

🚨💣 BREAKING: Julián Álvarez to Barcelona, here we go! Official bid accepted now by Atlético Madrid. €110m fixed fee plus add-ons to bring final package over €120m for ATM. Julián Álvarez set to travel this week for medical and contract signing at FCB. 🔵🔴✈️ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

September 2026

D’après Fabrizio Romano, le FC Barcelone a convaincu l’Atlético de Madrid grâce à une offre de 110 millions d’euros fixes, à laquelle s’ajoutent plusieurs bonus. Le montant total de l’opération dépasserait ainsi les 120 millions d’euros.

Il s’agirait d’un investissement colossal pour les Blaugrana, qui voient en Julián Álvarez l’un des meilleurs attaquants de sa génération. À seulement 26 ans, le champion du monde argentin dispose déjà d’une expérience exceptionnelle au plus haut niveau.

Le Barça cherche son nouveau leader offensif

Depuis plusieurs saisons, le FC Barcelone tente de construire un projet capable de rivaliser durablement avec les plus grands clubs européens. L’arrivée potentielle de Julián Álvarez s’inscrit parfaitement dans cette stratégie.

Capable d’évoluer comme avant-centre, deuxième attaquant ou même sur un côté, l’Argentin offre une polyvalence rare. Son intensité, son intelligence de jeu et son efficacité devant le but en font un profil particulièrement apprécié par les grands entraîneurs européens.

L’une des grandes interrogations concerne désormais la manière dont Julián Álvarez pourrait s’intégrer dans l’attaque barcelonaise. L’idée d’une association avec Lamine Yamal fait déjà rêver les supporters catalans.

D’un côté, le prodige espagnol, considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde malgré ses 18 ans. De l’autre, un attaquant champion du monde habitué aux grandes compétitions. Sur le papier, le potentiel offensif est immense.

L’Atlético perd sa star

Pour l’Atlético de Madrid, un tel départ représenterait un véritable séisme sportif. Arrivé comme l’une des têtes d’affiche du projet madrilène, Julián Álvarez s’est rapidement imposé comme un élément majeur de l’équipe.

Mais face à une offre dépassant les 120 millions d’euros, les dirigeants rojiblancos auraient finalement accepté de négocier. Cette vente pourrait permettre au club de financer plusieurs recrutements lors des prochaines fenêtres de mercato.

Toujours selon Fabrizio Romano, Julián Álvarez doit voyager dans les prochains jours afin de passer sa visite médicale et signer son contrat avec le FC Barcelone.

Sauf retournement de situation de dernière minute, l’Argentin devrait donc devenir l’un des nouveaux visages du projet blaugrana. Une arrivée qui pourrait modifier considérablement l’équilibre des forces en Liga et renforcer encore davantage les ambitions européennes du club catalan.