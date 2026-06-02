LOSC : montant , durée et clauses du contrat de Davide Ancelotti à Lille

Le LOSC a officiellement lancé une nouvelle ère avec la nomination de Davide Ancelotti au poste d’entraîneur principal. Le technicien italien de 36 ans s’est engagé pour deux saisons avec le club nordiste, soit jusqu’en juin 2028.

Après plusieurs années passées aux côtés de son père Carlo Ancelotti dans les plus grands clubs européens, Davide va vivre sa première véritable aventure comme entraîneur numéro un sur le continent.

𝑫𝒂𝒗𝒊𝒅𝒆 𝑨𝒏𝒄𝒆𝒍𝒐𝒕𝒕𝒊 est le nouvel entraîneur du LOSC 🇮🇹 27 mai 2026

Selon les informations communiquées par le LOSC, Davide Ancelotti a signé un contrat portant sur les saisons 2026-2027 et 2027-2028. Le club souhaitait miser sur la stabilité tout en laissant au jeune entraîneur le temps nécessaire pour construire son projet sportif.

Cette durée de contrat témoigne également de la confiance accordée par Olivier Létang et la direction lilloise à un entraîneur encore peu expérimenté comme numéro un, mais qui possède déjà un vécu exceptionnel au plus haut niveau.

Quel salaire pour Davide Ancelotti ?

À ce stade, le montant exact du salaire de Davide Ancelotti n’a pas été officiellement dévoilé par le LOSC. Plusieurs médias français indiquent toutefois que l’Italien ne figurera pas parmi les entraîneurs les mieux rémunérés de Ligue 1.

Son salaire serait largement inférieur à ceux perçus par les techniciens du Paris Saint-Germain ou de l’Olympique de Marseille. Lille reste fidèle à sa politique de maîtrise salariale, même pour son nouvel entraîneur.

Le choix de Davide Ancelotti repose davantage sur son potentiel, son expertise tactique et sa connaissance du football européen que sur un investissement financier massif.

Des clauses liées aux performances sportives

Comme c’est souvent le cas dans ce type de contrat, plusieurs bonus et clauses de performance devraient être intégrés à l’accord signé entre les deux parties.

La qualification régulière en Ligue des champions, les résultats en championnat ainsi que le parcours européen du LOSC pourraient notamment déclencher différents mécanismes de primes pour le technicien italien et son staff.

En revanche, aucune clause libératoire précise n’a pour le moment été rendue publique.

Le choix de Davide Ancelotti surprend autant qu’il intrigue. Malgré son jeune âge, l’Italien possède une expérience rare après ses passages au Paris Saint-Germain, au Bayern Munich, à Naples, à Everton, au Real Madrid ainsi qu’au sein de la sélection brésilienne.

Polyglotte et réputé pour son travail tactique, il aura désormais la lourde mission de succéder à Bruno Genesio tout en maintenant le LOSC parmi les meilleures équipes françaises.

Avec une qualification en Ligue des champions à gérer dès sa première saison, Davide Ancelotti va rapidement être confronté aux exigences du très haut niveau. Le plus grand défi de sa carrière commence désormais dans le Nord de la France.