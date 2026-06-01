Liga : Florentino Pérez relance l’affaire Negreira et charge violemment le FC Barcelone

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a relancé la polémique autour de l’affaire Negreira. Lors d’une récente intervention, le dirigeant madrilène n’a pas mâché ses mots en évoquant les relations désormais glaciales entre le Real Madrid et le FC Barcelone.

Alors que certains lui reprochent d’avoir autrefois prôné une collaboration entre les deux géants du football espagnol, Florentino Pérez a expliqué pourquoi sa position avait radicalement changé au fil des années.

Florentino Pérez: “I said Real Madrid and Barca should help each other? If Barça were a normal club, why wouldn’t we help each other? But when you find out they’ve been paying the vice president of the referees’ association for 20 years…”. “That’s when I changed, and I was the first one there. I… pic.twitter.com/7g5U5dUkQj — Madrid Zone (@theMadridZone) August 21, 2026

Une rupture provoquée par l’affaire Negreira

Selon Florentino Pérez, les révélations concernant les versements effectués par le FC Barcelone à José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du Comité technique des arbitres espagnols, ont complètement changé sa perception du club catalan.

« Si le Barça était un club normal, pourquoi ne nous aiderions-nous pas ? Mais quand vous découvrez qu’ils ont payé le vice-président de l’association des arbitres pendant vingt ans… », a déclaré le président madrilène.

Le patron de la Maison Blanche affirme même qu’il n’a plus remis les pieds au Camp Nou depuis cette affaire. Une déclaration qui illustre l’ampleur des tensions entre les deux institutions les plus puissantes du football espagnol.

Que reproche-t-on exactement au FC Barcelone ?

L’affaire Negreira a éclaté publiquement le 15 février 2023 après des révélations de la radio espagnole Cadena SER. L’enquête est née à la suite d’un contrôle fiscal visant José María Enríquez Negreira, ancien arbitre et vice-président du Comité technique des arbitres entre 1994 et 2018.

Les investigations ont révélé que le FC Barcelone avait effectué des paiements à des sociétés liées à Negreira pendant près de deux décennies. Au départ, les montants évoqués tournaient autour de 1,4 million d’euros versés entre 2016 et 2018. Mais les enquêtes ultérieures ont considérablement fait grimper les chiffres.

Selon le parquet espagnol et plusieurs médias ibériques, les versements auraient atteint plus de 7,3 millions d’euros entre 2001 et 2018. Certaines sources parlent même d’un total proche de 8,4 millions d’euros sur l’ensemble de la période concernée.

Le FC Barcelone affirme depuis le début que ces paiements correspondaient à des rapports techniques et à des conseils sur l’arbitrage destinés aux entraîneurs et aux dirigeants sportifs du club. De son côté, Negreira a toujours nié avoir influencé des arbitres ou favorisé le Barça dans les compétitions espagnoles.

Cependant, la justice espagnole cherche toujours à déterminer si ces versements ont pu avoir une influence sur le système arbitral ou sur le déroulement des compétitions. Le dossier reste l’un des plus explosifs de l’histoire récente du football européen.

Florentino vise également la Fédération et LaLiga

Le dirigeant du Real Madrid ne s’est pas arrêté au FC Barcelone. Il a également critiqué la gestion du dossier par les instances du football espagnol.

« Je ne m’arrêterai pas tant que tout cela ne sera pas clarifié. Et la Fédération ? Et LaLiga ? Qu’ont-ils fait ? Rien. Ils apparaissent seulement pour couvrir leurs traces mais ne posent aucune question », a-t-il lancé.

Des propos particulièrement forts qui risquent de relancer le débat autour de l’affaire Negreira, un dossier qui continue de secouer le football espagnol plusieurs années après les premières révélations.

Alors que les enquêtes judiciaires se poursuivent, Florentino Pérez montre qu’il reste déterminé à maintenir la pression sur le FC Barcelone et sur les instances dirigeantes du football espagnol. Une sortie médiatique qui ne devrait pas manquer de faire réagir du côté de la Catalogne.