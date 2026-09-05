Atlético de Madrid : Simeone lance un message fort à Julián Álvarez après son mercato agité

Resté à l’Atlético de Madrid malgré ses envies de départ durant le mercato, Julián Álvarez doit désormais reconquérir une partie du public madrilène. Diego Simeone veut transformer cet épisode délicat en nouveau départ pour son attaquant.

Le mercato est terminé et Julián Álvarez connaît désormais son avenir immédiat : il reste à l’Atlético de Madrid. Une situation qui oblige l’attaquant argentin à tourner la page d’un été durant lequel son désir de rejoindre le FC Barcelone a alimenté les discussions autour de son avenir.

Pour Diego Simeone, il n’est cependant pas question de rester prisonnier de cet épisode. À la veille du déplacement sur la pelouse de l’Athletic Club, l’entraîneur argentin a préféré parler d’une nouvelle opportunité offerte à son numéro 19.

« La vie est pleine d’opportunités et celle-ci en est une qui se présente à Julián », a expliqué le technicien madrilène, avant d’insister sur la nécessité pour son joueur de tirer des enseignements de ces dernières semaines.

« Il faut moins juger et davantage chercher à apprendre. C’est une étape d’apprentissage. Il a l’occasion de résoudre ces situations, d’être heureux et de nous donner des buts », a poursuivi Simeone.

San Mamés, première étape de la reconquête de Julián Álvarez

Les discussions autour du mercato appartiennent désormais au passé et c’est sur le terrain que Julián Álvarez devra répondre.

Le déplacement à San Mamés arrive ainsi à un moment particulièrement important. L’Argentin connaît déjà le chemin des filets dans l’enceinte de Bilbao et une nouvelle performance décisive permettrait de commencer à apaiser les tensions apparues avec une partie du public de l’Atlético.

La situation rappelle d’ailleurs un précédent célèbre dans l’histoire récente du club. En décembre 2014, Antoine Griezmann traversait lui aussi une période d’adaptation compliquée quelques mois après son arrivée. C’est justement à San Mamés que le Français avait frappé un grand coup avec un triplé qui avait contribué à lancer définitivement son aventure chez les Colchoneros.

Álvarez rêve forcément d’un déclic similaire.

Le calendrier va rapidement lui offrir plusieurs occasions de faire oublier son été mouvementé. Après l’Athletic Club, l’Atlético doit notamment retrouver Liverpool en Ligue des champions puis la Real Sociedad, avant d’autres rendez-vous importants face à Osasuna et surtout au Real Madrid.

Autant de matches dans lesquels Simeone attendra beaucoup de celui qui demeure l’un des joueurs majeurs de son effectif.

Le 50e but avec l’Atlético en ligne de mire

Les statistiques montrent d’ailleurs l’importance prise par l’ancien attaquant de Manchester City depuis son arrivée à Madrid. Recruté pour 75 millions d’euros, auxquels peuvent s’ajouter 20 millions de bonus, Julián Álvarez avait inscrit 29 buts lors de sa première saison sous le maillot rojiblanco.

Il en a ajouté 20 la saison suivante, dont dix en Ligue des champions et huit en Liga. Son compteur affiche donc 49 réalisations avec l’Atlético : son prochain but sera le 50e.

Un chiffre symbolique qui pourrait arriver au meilleur moment.

Après plusieurs semaines durant lesquelles son avenir a davantage fait parler que ses performances, Julián Álvarez retrouve désormais son terrain préféré : la pelouse. À San Mamés, l’enjeu dépassera donc largement les trois points pour l’Atlético. Pour « La Araña », c’est aussi le début d’une opération reconquête auprès d’un public qui l’avait érigé en visage du projet avant que le mercato ne fragilise cette relation.