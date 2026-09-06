Liga : Aubameyang affole déjà les compteurs avec le Deportivo La Corogne

À 37 ans, Pierre-Emerick Aubameyang continue de défier le temps. Encore décisif lors de la victoire du Deportivo La Corogne à Villarreal (3-2), l’attaquant gabonais a marqué lors de chacune de ses quatre premières journées de Liga et s’offre un record dans l’histoire du club galicien.

Pierre-Emerick Aubameyang n’est visiblement pas revenu en Espagne pour effectuer une dernière tournée d’honneur. À 37 ans, l’international gabonais s’impose déjà comme l’un des grands personnages de ce début de saison en Liga.

Samedi, sur la pelouse de Villarreal, l’ancien attaquant du FC Barcelone, d’Arsenal et de l’Olympique de Marseille a encore porté le Deportivo La Corogne. Les Galiciens se sont imposés 3-2 et leur recrue africaine a directement participé aux trois buts de son équipe.

Aubameyang a d’abord servi Luismi Cruz pour l’égalisation, avant d’offrir une nouvelle passe décisive à Zakaria Eddahchouri sur le deuxième but du Dépor. Il ne lui manquait alors qu’une réalisation personnelle pour compléter sa soirée.

Elle est arrivée en fin de rencontre. Profitant d’une perte de balle de la défense de Villarreal, le Gabonais a puni les locaux pour inscrire le but du 3-2.

Aubameyang efface plusieurs légendes du Deportivo

Cette réalisation n’est pas seulement importante pour la victoire. Elle permet à Aubameyang d’entrer directement dans l’histoire du club.

L’attaquant a désormais marqué lors de chacune des quatre premières journées de sa première saison avec le Deportivo. Aucun joueur n’avait réussi pareille série pour ses débuts sous les couleurs galiciennes.

Plusieurs grands noms s’étaient arrêtés à trois journées consécutives, parmi lesquels Pahiño, Walter Pandiani, Roy Makaay et surtout Bebeto. Une liste prestigieuse que le Gabonais vient donc de dépasser.

La comparaison avec Bebeto possède une saveur particulière. Ballon d’Or africain en 2015, Aubameyang marche aujourd’hui sur les traces d’un autre attaquant ayant profondément marqué l’histoire du football africain et international sous le maillot du Dépor.

Surtout, ce début de saison confirme que sa vitesse, son sens du déplacement et son instinct devant le but restent des armes redoutables malgré les années.

À 37 ans, Auba refuse de ralentir

Le plus impressionnant reste peut-être sa capacité à peser autrement lorsqu’il ne trouve pas immédiatement le chemin des filets. À Villarreal, ses deux passes décisives ont montré qu’Aubameyang ne se limite plus au rôle de finisseur.

Son expérience lui permet également d’accompagner une équipe du Deportivo qui cherche à retrouver une place importante dans le paysage du football espagnol.

La rencontre a aussi été marquée par les débuts comme titulaire de José María Giménez. Arrivé récemment, le défenseur uruguayen a été lancé par Antonio Hidalgo malgré seulement un entraînement avec ses nouveaux partenaires. Marc Casadó et Adama ont également effectué leurs débuts en seconde période.

Mais l’homme du début de saison reste bien Aubameyang.

Après avoir brillé en Allemagne, en Angleterre, en France et déjà connu la Liga avec le Barça, le capitaine emblématique du Gabon écrit désormais un nouveau chapitre de son immense carrière en Galice. Et quatre journées auront suffi pour qu’il commence déjà à réécrire les livres d’histoire du Deportivo La Corogne.