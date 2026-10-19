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L’Eldense enchaîne avec une troisième victoire face à Valladolid et se rapproche des play-offs

lundi 19 octobre 2026 - 12:35

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Le Club Deportivo Eldense confirme son excellent état de forme en enchaînant une troisième victoire consécutive, ce qui lui permet de se rapprocher de la zone de play-off pour la montée en Liga.

L’Eldense enchaîne avec une troisième victoire face à Valladolid et se rapproche des play-offsEspagne

Un succès obtenu dans les dernières minutes

Ce tournant s’est produit lors du déplacement au stade José Zorrilla, où Eldense a remporté une victoire 3-2 face au Real Valladolid. Après un début de match dominé par l’équipe locale avec l’ouverture du score d’Adrián Arnu, les joueurs d’Elda ont progressivement pris le dessus. En cinq minutes décisives avant la pause, Jorge Rastrojo et Aingeru Olabarrieta ont retourné la situation pour Eldense.

Une seconde période sous haute tension

La seconde mi-temps a débuté favorablement pour Eldense, renforcé par l’expulsion d’un joueur de Valladolid, Víctor Fernández Jr. Toutefois, Valladolid a réussi à égaliser grâce à un coup de tête de Víctor Barberá sur corner. Alors que le match semblait se diriger vers le partage des points, un dernier éclair d’Aingeru Olabarrieta a permis à Mariano Carmona de marquer dans le temps additionnel, offrant la victoire aux visiteurs.

Un positionnement en croissance dans le classement

Grâce à ce succès arraché dans les dernières secondes, Eldense grimpe dans le classement et se retrouve désormais à seulement quatre points de la zone des play-offs d’ascension vers la première division. L’équipe tentera de poursuivre cette dynamique lors de son prochain match face au lanterne rouge Albacete.

Décryptage FootLégende
Ce qu'il faut retenir

Eldense confirme sa progression en Liga en alignant une série de victoires importantes qui pourraient le mener aux play-offs.

En clairTroisième victoire consécutive pour Eldense.
La suiteProchain match contre Albacete, dernier du classement.

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