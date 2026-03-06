Séville FC : un attaquant pourrait passer les prochaines années en prison

L’attaquant espagnol Rafa Mir se retrouve au cœur d’une affaire judiciaire particulièrement grave. Le parquet de Valence a requis ce vendredi plus de dix ans de prison à l’encontre du joueur d’Elche, accusé d’agression sexuelle aggravée et de violences.

Selon les informations relayées par la presse espagnole, notamment le média local Las Provincias, le footballeur de 28 ans, prêté par le Séville FC, est soupçonné d’avoir agressé une jeune femme à son domicile dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2024.

Dans ses réquisitions, le parquet demande neuf ans de prison ferme pour agression sexuelle aggravée, auxquels s’ajouteraient 18 mois supplémentaires pour coups et blessures.

La plaignante affirme avoir subi deux pénétrations digitales non consenties après avoir rencontré le joueur dans une boîte de nuit plus tôt dans la soirée.

Selon le procureur, Rafa Mir et la victime auraient entretenu une attitude affectueuse pendant la soirée, mais cela ne signifie pas pour autant que les actes qui ont suivi étaient consentis.

L’enquête estime que le joueur aurait agressé la jeune femme à deux reprises.

Une victime en grande souffrance psychologique

Au-delà de la peine de prison, la justice espagnole a également requis plusieurs mesures complémentaires.

Le tribunal pourrait notamment interdire à Rafa Mir de s’approcher ou de communiquer avec la victime pendant treize ans, avec une distance minimale fixée à 500 mètres.

Le parquet demande également sept ans de liberté surveillée après une éventuelle sortie de prison ainsi qu’une interdiction d’exercer toute activité impliquant des mineurs pendant huit ans.

Une amende de 64 000 euros pourrait également être imposée au joueur pour réparer le préjudice moral subi par la victime.

Selon les experts cités dans le dossier, la jeune femme souffrirait aujourd’hui d’un trouble de l’adaptation marqué par de l’anxiété et un état dépressif à la suite des faits dénoncés.

Cette affaire judiciaire intervient dans un contexte déjà tendu pour Rafa Mir.

L’attaquant fait également l’objet d’une enquête de la Fédération espagnole de football après des accusations de propos racistes lors d’un match de championnat.

Le défenseur marocain de l’Espanyol Barcelone, Omar El Hilali, affirme que le joueur lui aurait lancé l’insulte : « Tu es venu en barque », une phrase considérée comme raciste.

Pour l’instant, la procédure judiciaire suit son cours. Mais si les réquisitions du parquet étaient confirmées par la justice, Rafa Mir pourrait voir sa carrière de footballeur brutalement interrompue.