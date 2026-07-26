Marseille : Pierre-Emerick Aubameyang réagit aux insultes d’un supporter avec classe

Pierre-Emerick Aubameyang a une nouvelle fois marqué les esprits, loin des terrains. L’attaquant gabonais a répondu avec beaucoup de classe à un supporter marseillais qui lui demandait pardon après avoir reconnu l’avoir parfois insulté devant sa télévision.

Les supporters de l’Olympique de Marseille vivent leurs émotions à cent à l’heure. C’est ce qu’a reconnu un certain Anis dans un message adressé à Pierre-Emerick Aubameyang sur Snapchat. Le fan remercie l’ancien buteur de l’OM pour son engagement, tout en avouant l’avoir parfois insulté sous le coup de la frustration.

Pierre-Emerick Aubameyang 🇬🇦 répond à un supporter marseillais qui le remercie… MÊME S’IL AVOUE L’AVOIR INSULTÉ. Ça se voit que le message vient du cœur. 😅 (Snapchat) pic.twitter.com/dFEEm2aOTK — BeFootball (@_BeFootball) July 26, 2026

Le message du supporter n’a pas laissé l’international gabonais insensible :

« Ça fait partie de la vie de supporters de s’énerver parfois et critiquer ou même insulter, mais merci pour la reconnaissance. J’ai toujours tout donné, je n’ai jamais triché pour l’OM. Mais en tant qu’humain, je te remercie de ton message. »

Une réponse pleine de recul qui a rapidement été saluée sur les réseaux sociaux. Plutôt que de retenir les insultes, Aubameyang a préféré mettre en avant la sincérité et la reconnaissance exprimées par le supporter.

Malgré les critiques qu’il a parfois pu essuyer au cours de son passage à Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang a toujours bénéficié d’une véritable affection de la part d’une grande partie du public du Vélodrome. Son investissement sur le terrain et son attachement au club ont marqué les esprits.

Cette conversation illustre parfaitement la passion qui entoure l’OM. Les mots du supporter, tout comme la réponse empreinte d’humilité d’Aubameyang, rappellent que derrière les performances sportives se trouvent avant tout des hommes capables d’entendre les critiques, mais aussi d’apprécier les marques de respect.