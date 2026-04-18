OM : Aubameyang cite Lens en exemple

À l’heure où Olympique de Marseille lutte pour accrocher la Ligue des champions, Pierre-Emerick Aubameyang a surpris tout le monde avec une déclaration aussi lucide que piquante.

L’attaquant phocéen n’a pas caché ses regrets… ni son admiration pour RC Lens.

Auteur d’une saison solide sur le plan individuel (13 buts, 9 passes décisives), Aubameyang visait clairement plus haut collectivement.

Et le constat est sans détour :

« Jouer le titre comme le fait Lens, je pense que c’était à nous de jouer ce rôle-là. »

Un aveu rare, presque brutal, qui met en lumière les ambitions initiales de l’OM… mais surtout l’écart entre les promesses du début de saison et la réalité actuelle.

Car Marseille avait bien démarré. Solidement installé dans le top 3 après les premières semaines, le club semblait en mesure de rivaliser sur la durée.

Mais la dynamique s’est rapidement fissurée.

Éliminations prématurées en compétitions, instabilité sur le banc avec le départ de Roberto De Zerbi, pression médiatique… autant d’éléments qui ont fragilisé le groupe.

Aubameyang ne se dérobe pas :

« On s’est mis le feu un peu tout seul. »

Une phrase qui résume une saison marquée par les occasions manquées et les erreurs collectives.

Lens, symbole de régularité

Dans son analyse, le Gabonais ne cache pas une forme d’envie vis-à-vis des Sang et Or.

Là où Marseille a alterné le bon et le moins bon, Lens a construit sa saison sur la constance. Une qualité essentielle dans la course au titre… et qui a fait défaut à l’OM.

Ce parallèle n’est pas anodin : il souligne ce qui manque encore au club phocéen pour franchir un cap.

À 36 ans, Aubameyang sait que le temps presse. L’objectif est désormais clair : sécuriser une place en Ligue des champions.

Et cela passe par une réaction immédiate.

Le déplacement à Lorient apparaît déjà comme un tournant dans cette fin de saison sous tension. Plus question de calculer : Marseille doit enchaîner.

Lucide, ambitieux et sans langue de bois, Aubameyang a résumé en quelques mots toute la frustration marseillaise. Reste maintenant à transformer ces regrets en résultats.