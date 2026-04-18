OM : Gerónimo Rulli craque sous la pression marseillaise

Avant le déplacement de Olympique de Marseille sur la pelouse de FC Lorient, Gerónimo Rulli a livré une déclaration qui résume parfaitement l’exigence du club phocéen.

Interrogé par Omar Da Fonseca sur beIN Sports, le portier argentin n’a pas éludé la question de la pression, bien au contraire.

« Il faut être un peu fou pour jouer ici »

Avec le sourire, mais sans détour, Gerónimo Rulli a expliqué ce que représente réellement le fait de porter le maillot marseillais.

« Tous les joueurs ne peuvent pas jouer dans ce club. Mais si tu réussis ici, alors tu peux jouer partout. »

Une phrase lourde de sens, qui traduit la singularité de l’environnement marseillais, entre passion populaire et exigence permanente.

Arrivé il y a un peu plus d’un an, le gardien argentin a appris à apprivoiser l’ambiance du Vélodrome. Un stade capable de transcender ses joueurs… mais aussi de les exposer.

Pour Gerónimo Rulli, la clé reste mentale :

« J’essaie d’être calme sur le terrain, ça me donne de la lucidité. »

Une manière d’expliquer que, dans un contexte aussi intense, garder la tête froide devient une qualité essentielle.

Mais c’est surtout sa dernière phrase qui a marqué les esprits :

« Oui, il faut être un peu fou pour jouer à l’OM. »

Une sortie à la fois amusée et révélatrice. Car au-delà de la formule, elle résume parfaitement la réalité marseillaise : un club où l’émotion dépasse souvent la logique, et où seuls les joueurs capables d’embrasser cette folie peuvent réellement s’imposer.